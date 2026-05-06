ÖKO statt EGO: So investieren Sie wirklich nachhaltig

Während konventionelle Anlageprodukte meist rein finanzwirtschaftliche Kennzahlen beachten, sind nachhaltige Optionen in der Auswahl der zu investierenden Unternehmen sorgfältiger, erklärt Henrik Pontzen: „Bei Fonds mit expliziter Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen wir bei Union Investment einen ambitionierten Ansatz, der sich von den regulatorischen, also gesetzlich vorgeschriebenen, Mindeststandards für Nachhaltigkeit abhebt.

Bei diesen Investmentfonds schließen wir kontroverse Unternehmen aus, etwa jene, die mit Kinderarbeit zu tun haben oder bestimmte Umwelt- oder Sozialstandards unterlaufen.“ Erkennbar sind diese Fonds an Kürzeln wie ESG (Environmental, Social, Governance) oder SRI (Socially Responsible Investing).