Gewinnen Sie einen waterdrop Adventskalender für eine genussvolle Adventszeit

Auch 2026 begleitet waterdrop die Adventszeit mit einer täglichen Portion Hydration. Die beliebten Adventskalender verbinden kleine Überraschungen mit der Idee, regelmäßiges Trinken ganz einfach in den Alltag zu integrieren.

Der große Adventskalender hält hinter 24 Türchen ausgewählte Getränkewürfel und limitierte Lifestyle Accessoires bereit. So gibt es jeden Tag etwas Neues aus der waterdrop Welt zu entdecken.

Daneben sorgt die kompaktere Variante mit 25 Türchen für geschmackliche Abwechslung. Hinter jedem Türchen wartet ein Getränkewürfel aus dem waterdrop Sortiment, darunter beliebte Sorten sowie Varianten aus den Linien Microenergy und Microlyte.