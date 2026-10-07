Gewinnen Sie einen waterdrop Adventskalender für eine genussvolle Adventszeit

Jeden Tag eine kleine Überraschung und gleichzeitig mehr Abwechslung beim Trinken: Mit den Adventskalendern von waterdrop wird der Countdown bis Weihnachten besonders erfrischend. Machen Sie jetzt mit und sichern Sie sich die Chance auf einen waterdrop Adventskalender.
Hydration trifft Adventsfreude
Auch 2026 begleitet waterdrop die Adventszeit mit einer täglichen Portion Hydration. Die beliebten Adventskalender verbinden kleine Überraschungen mit der Idee, regelmäßiges Trinken ganz einfach in den Alltag zu integrieren.
Der große Adventskalender hält hinter 24 Türchen ausgewählte Getränkewürfel und limitierte Lifestyle Accessoires bereit. So gibt es jeden Tag etwas Neues aus der waterdrop Welt zu entdecken.
Daneben sorgt die kompaktere Variante mit 25 Türchen für geschmackliche Abwechslung. Hinter jedem Türchen wartet ein Getränkewürfel aus dem waterdrop Sortiment, darunter beliebte Sorten sowie Varianten aus den Linien Microenergy und Microlyte.
Jeden Tag ein kleiner Hydration Moment
Die Adventskalender sollen nicht nur die Vorfreude auf Weihnachten steigern, sondern können auch dabei unterstützen, eine regelmäßige Trinkroutine zu entwickeln. Damit bleibt die Freude im besten Fall auch über die Feiertage hinaus bestehen.
Sie möchten sich die Adventszeit mit einer täglichen Überraschung versüßen? Dann machen Sie jetzt mit und sichern Sie sich Ihre Gewinnchance auf einen waterdrop Adventskalender.
Einsendeschluss: 12.11.2026, 23:59 Uhr