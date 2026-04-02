Oral-B iO10 Gold elektrische Zahnbürste gewinnen

Das beste Accessoire für den Frühling ist ein strahlendes Lächeln. Mit der Oral-B iO10 Gold elektrischen Zahnbürste ist dieses näher als gedacht: Die Special Edition verbindet ein außergewöhnliches Design mit modernster Technologie und überzeugt mit einer Vielzahl optimierter Funktionen.
Mit der iO10 Gold Special Edition in den Farbvarianten Lunar Gold und Eclipse Gold läutet Oral-B eine neue Ära der Zahnpflege ein und macht die perfekte Zahnpflegeroutine im Alltag noch einfacher.
Die innovative Smart Adapt Technologie passt die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil an und sorgt so für eine effektivere und komfortablere Reinigung. Auffällige Wechselhinweise über das interaktive Zahnbürsten-Display und das Smartphone helfen dabei, den regelmäßigen Bürstenkopfwechsel im Blick zu behalten. Zudem warnt die intelligente Batterieanzeige frühzeitig vor einem leeren Akku, und das praktische Lade-Reise-Etui sorgt dafür, dass die Oral-B iO10 Gold auch unterwegs einsatzbereit bleibt. So entsteht aus einer Routineaufgabe eine bereichernde Gewohnheit.
Die Highlights auf einen Blick:
Die iO Technologie ist die fortschrittlichste Technologie von Oral-B mit individuell angetriebenen Borsten und einem von Zahnärzt:innen inspirierten runden Bürstenkopf
Visuelle Andruckkontrolle für gesündere Zähne und Zahnfleisch – mit Farbanzeige für zu viel, zu wenig und den optimalen Druck
7 smarte Putzmodi: Smart-Adapt, Tägliche Reinigung, Sensitiv, Aufhellen, Zahnfleischschutz, Intensive Reinigung, Zungenreinigung
Zahnputz-Coach mit iO Sense und Oral-B App für Echtzeit-Feedback zu Abdeckung, Zeit und Druck
Oral-B iO 10 Gold gewinnen
Bereit, Ihre Zahnpflegeroutine auf ein neues Level zu heben? Ein:e Leser:in hat jetzt die Chance, eine neue Oral-B iO 10 Gold elektrische Zahnbürste inkl. Ersatzaufsteckbürstenköpfe zu gewinnen.
Einsendeschluss: 23.04.2026; 23:59