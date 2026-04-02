Oral-B iO10 Gold elektrische Zahnbürste gewinnen

Die innovative Smart Adapt Technologie passt die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil an und sorgt so für eine effektivere und komfortablere Reinigung. Auffällige Wechselhinweise über das interaktive Zahnbürsten-Display und das Smartphone helfen dabei, den regelmäßigen Bürstenkopfwechsel im Blick zu behalten. Zudem warnt die intelligente Batterieanzeige frühzeitig vor einem leeren Akku, und das praktische Lade-Reise-Etui sorgt dafür, dass die Oral-B iO10 Gold auch unterwegs einsatzbereit bleibt. So entsteht aus einer Routineaufgabe eine bereichernde Gewohnheit.