Gewinnen Sie Tickets für "Der Teufel trägt Prada 2"!

Fashion, Drama und jede Menge ikonische Momente: Der Teufel trägt Prada ist zurück auf der großen Leinwand – und Sie können live dabei sein!
In Kooperation mit CINEPLEXX verlosen wir 100 x 2 Tickets für ein ganz besonderes Kinoerlebnis.
Erleben Sie die Premiere am 28.04. im CINEPLEXX Millennium City Wien.
Keine Zeit an diesem Termin? Dann wählen Sie einfach die Ladies Night am 30.04. als Alternative.
Wählen Sie zwischen der Premiere im CINEPLEXX Millennium City Wien am 28.04. oder der Ladies Night am 30.04. in einem der folgenden Kinos:
Cineplexx Hohenems
Cineplexx Innsbruck
Cineplexx Salzburg Airport
Cineplexx Villach
Cineplexx Graz
Cineplexx Parndorf
Cineplexx Linz
Cineplexx Wiener Neustadt
Cineplexx Westfield SCS
Erleben Sie einen Abend voller Stil, Glamour und unvergesslicher Fashion-Momente – ganz im Spirit von Miranda & Co.
Einsendeschluss: 15. April 2026