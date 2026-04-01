Gewinnen Sie Tickets für "Der Teufel trägt Prada 2"!

In Kooperation mit CINEPLEXX verlosen wir 100 x 2 Tickets für ein ganz besonderes Kinoerlebnis.

Erleben Sie die Premiere am 28.04. im CINEPLEXX Millennium City Wien.

Keine Zeit an diesem Termin? Dann wählen Sie einfach die Ladies Night am 30.04. als Alternative.

Wählen Sie zwischen der Premiere im CINEPLEXX Millennium City Wien am 28.04. oder der Ladies Night am 30.04. in einem der folgenden Kinos: