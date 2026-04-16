Rätselspaß & Abenteuer: ArchäoNOW erleben und gewinnen

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Gewinnspiele
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©Andreas Balaz x ArchäoNOW
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Erlebnis, Rätselspaß und ein Hauch von Abenteuer stehen im Mittelpunkt der Rätselrallyes von ArchäoNOW.

Die Rallyes verbinden historische Hintergründe mit interaktiven Aufgaben und machen die Wiener Innenstadt auf eine ganz besondere Weise erlebbar.

In verschiedenen Themenformaten wie Schaurige StadtWahre Kriminalgeschichte(n) oder Wien – Stadt der Frauen laden wir ein, Wien spielerisch zu entdecken, Hinweise zu entschlüsseln und gemeinsam im Team knifflige Herausforderungen zu meistern. Ob mit Freund*innen, der Familie, Kolleg*innen oder als Paar: Jede Rallye eröffnet neue Perspektiven auf bekannte Orte.

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 © Andreas Balaz x ArchäoNOW

ArchäoNOW steht für durchdachte Konzepte, spannende Geschichten und Erlebnisse, die Wissen und Unterhaltung verbinden. Die Rallyes sind so gestaltet, dass sie gleichermaßen herausfordernd wie zugänglich sind.

Mit diesem Gewinnspiel haben Sie die Möglichkeit, eines von vier Ticket-Paketen (je 2 Einzeltickets) für einen unserer öffentlichen Termine zu gewinnen und Wien einmal ganz anders zu erleben.

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Einsendeschluss: 07.05.2026; 23:59

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