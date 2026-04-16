Rätselspaß & Abenteuer: ArchäoNOW erleben und gewinnen

In verschiedenen Themenformaten wie Schaurige Stadt, Wahre Kriminalgeschichte(n) oder Wien – Stadt der Frauen laden wir ein, Wien spielerisch zu entdecken, Hinweise zu entschlüsseln und gemeinsam im Team knifflige Herausforderungen zu meistern. Ob mit Freund*innen, der Familie, Kolleg*innen oder als Paar: Jede Rallye eröffnet neue Perspektiven auf bekannte Orte.