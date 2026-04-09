Gewinnspiel: Namaste am See 2026 – Selfcare am Wörthersee

Zwischen den Einheiten können Sie im Yoga Bazaar stöbern, in der Beauty Zone verwöhnen lassen oder in der Food Plaza köstliche vegetarische und vegane Spezialitäten genießen. Erstmals wird es auch für die Kids ein Programm geben: Während Erwachsene praktizieren, können Kinder beim parallel stattfindenden „Little Namaste am See“ Kinderyoga-Festival spielerisch Bewegung, Achtsamkeit und Kreativität entdecken.