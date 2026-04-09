Gewinnspiel: Namaste am See 2026 – Selfcare am Wörthersee

Ein Wochenende nur für Sie, Ihre Energie und Ihre innere Balance: Namaste am See lädt von 29. bis 31. Mai 2026 nach Pörtschach am Wörthersee ein – zu einem der stimmungsvollsten Yoga-Festivals im deutschsprachigen Raum.
Vor der traumhaften Kulisse aus glasklarem See und beeindruckendem Bergpanorama erwartet Sie ein Wochenende voller Bewegung, Inspiration und Entspannung. Über 40 Yoga-Sessions mit internationalen Top-Lehrer:innen bieten die Möglichkeit, verschiedenste Yoga-Stile zu erleben – von kraftvollen Flows über sanftes Yin Yoga bis hin zu Meditation und Achtsamkeit.
Ein besonderes Highlight ist die Yoga-Insel direkt am Wasser, wo die Praxis vom sanften Plätschern des Sees begleitet wird. Ergänzt wird das Programm durch besondere Side-Events – etwa eine Meditation am Pyramidenkogel, dem höchsten Holzaussichtsturm der Welt, mit spektakulärem Blick über die Region.
Zwischen den Einheiten können Sie im Yoga Bazaar stöbern, in der Beauty Zone verwöhnen lassen oder in der Food Plaza köstliche vegetarische und vegane Spezialitäten genießen. Erstmals wird es auch für die Kids ein Programm geben: Während Erwachsene praktizieren, können Kinder beim parallel stattfindenden „Little Namaste am See“ Kinderyoga-Festival spielerisch Bewegung, Achtsamkeit und Kreativität entdecken.
Und jetzt kommt Ihre Chance:
Gemeinsam mit der Region Wörthersee-Rosental verlost WOMAN Balance zwei Weekendpässe für das Namaste am See 2026 – Ihr Ticket für ein Wochenende voller Selfcare, Natur und neuer Energie.
Einsendeschluss: 30.04.2026; 23:59