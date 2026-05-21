Gewinnen Sie entspannte Urlaubstage für 2 Personen im ROBINSON Club

In bester Lage im Kärntner Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien krönt der ROBINSON LANDSKRON, mit Blick auf die Gerlitzen Alpe, das Südufer des Ossiacher Sees.
In dieser traumhaften Umgebung bietet die Kärnten Card – sowohl im Sommer als auch im Winter – die ideale Ergänzung für einen unvergesslichen Aufenthalt. Mit ihr erhalten Gäste Zugang zu einer Vielzahl von Attraktionen und Aktivitäten in der Region, sei es auf den Berggipfeln der Gerlitzen Alpe, an den kristallklaren Seen oder bei spannenden Familien- und Kulturangeboten. Ob Sommer oder Winter, die Kärnten Card ist der Schlüssel zu Erlebnissen, die jeden Aufenthalt in Kärnten bereichern. Weitere Informationen zu den vielfältigen Leistungen der Karte finden Sie unter: www.kaerntencard.at
ROBINSON LANDSKRON: IHR SEE. IHRE BERGE. IHR GLÜCK.
Direkt am wunderschönen Ossiacher See in Kärnten liegt das kleine Paradies. Die fantastische Berglandschaft wartet darauf, von Ihnen erobert zu werden. Ob beim Wandern oder Biken bleibt Ihnen überlassen. Atemberaubende Aussichten sind Ihnen gewiss. Der traumhafte See lädt Sie zum Segeln und Baden ein. Pure Entspannung finden Sie im WellFit-Spa bei einer wohltuenden Massage. Ihre GLÜCKSKINDER? Erleben im ROBY CLUB unvergessliche Abenteuer und jede Menge Spaß. Die Umgebung hält spannende Ausflugsziele für Sie bereit. Optimal für Ihren Lieblingsurlaub mit der perfekten Mischung aus Action und Erholung.
Events Empfehlung:
European Bike Week vom 08-13.09.26 mit Motorradparade am 12.09.26
Hierfür wird die Straße für 2-spurige Fahrzeuge um den Ossiacher See am Samstag, den 12.09.26 von 11:00 - 15:00 Uhr gesperrt, eine An- oder Abreise ist in diesem Zeitraum nicht möglich.
ROBINSON LANDSKRON
Ossiacher See . Gerlitzen Alpe . Österreich
z. B. 7 Nächte, im DZ, Vollpension made by ROBINSON, bei Eigenanreise, p. P. ab € 992*
*Preis pro Person im Doppelzimmer, Mindestaufenthalt von 7 Nächten an ausgewählten Reisezeiträumen, begrenztes Kontingent.
Stand 12.05.2026
TUI Deutschland GmbH
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für 2 Personen im ROBINSON Club in der Sommersaison 2026.
Einsendeschluss: 02.07.2026; 23:59