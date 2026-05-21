Gewinnen Sie entspannte Urlaubstage für 2 Personen im ROBINSON Club

In dieser traumhaften Umgebung bietet die Kärnten Card – sowohl im Sommer als auch im Winter – die ideale Ergänzung für einen unvergesslichen Aufenthalt. Mit ihr erhalten Gäste Zugang zu einer Vielzahl von Attraktionen und Aktivitäten in der Region, sei es auf den Berggipfeln der Gerlitzen Alpe, an den kristallklaren Seen oder bei spannenden Familien- und Kulturangeboten. Ob Sommer oder Winter, die Kärnten Card ist der Schlüssel zu Erlebnissen, die jeden Aufenthalt in Kärnten bereichern. Weitere Informationen zu den vielfältigen Leistungen der Karte finden Sie unter: www.kaerntencard.at