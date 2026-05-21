Gewinnspiel: Der koreanische Glow für Haut und Haar – Exklusives EVIGLARA Beauty-Paket gewinnen

Vom koreanischen Beauty-Geheimnis zur täglichen Pflegeroutine: Entdecken Sie die Welt moderner K-Beauty und gewinnen Sie ein exklusives EVIGLARA Beauty-Paket im Wert von über € 300.
Strahlende Haut, gesund aussehendes Haar und multiwirksame unkomplizierte Pflegeroutinen, die sich mühelos in den Alltag integrieren lassen – genau dafür wird koreanische Beauty weltweit geschätzt. Deshalb verlost EVIGLARA ein exklusives Korean Beauty & Haircare Package, das einige der innovativsten Produkte aus Südkorea vereint.
EVIGLARA zählt zu den Vorreitern für authentische koreanische Haut- und Haarpflege in Österreich. Gegründet von ausgebildeten Koreanologinnen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Korean Beauty, verfolgt das Unternehmen eine klare Mission: Die beliebtesten, innovativsten und wirksamsten Marken Südkoreas nach Europa zu bringen.
Dabei versteht sich EVIGLARA nicht nur als Onlineshop für Endkunden, sondern auch als B2B-Distributor und strategischer Partner für internationale Beauty-Marken. Von der Produktauswahl über regulatorische Anforderungen und Compliance bis hin zur Markteinführung begleitet EVIGLARA koreanische Marken auf ihrem Weg nach Europa und macht innovative Beauty-Lösungen für Konsument und Handel gleichermaßen zugänglich.
Die Philosophie dahinter: Haut- und Haarpflege soll einfach sein – und gleichzeitig sichtbare Ergebnisse liefern. Korean Beauty steht für intelligente Formulierungen, innovative Technologien und multiwirksame Inhaltsstoffe, die für ein gepflegtes Hautbild, gesund aussehendes Haar und einen strahlenden Glow sorgen können, ohne komplizierte Routinen zu erfordern.
Das exklusive Gewinnpaket bietet die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt moderner koreanischer Beauty-Innovationen kennenzulernen.
Die Highlights des Gewinnpakets:
Innovative Micropath-Technologie mit den My Dermatologist’s Vacation Collagen Bomb KKUG Tamps und Vitamin-C-Augenpads für ein gepflegtes und strahlendes Hautbild.
Die beliebte Wasabi-Blatt-Pflegeserie von SINIGRIN415 mit Reinigungsschaum, Tonerpads und Ampullenmaske für eine erfrischte und intensiv gepflegte Haut.
Die House of B Glutathione Sonnen-Ampulle und Halsmaske für mehr Ausstrahlung und eine umfassende Pflege von Gesicht und Hals.
Die koreanische EO Revive & EO Fortifying Haircare-Linie mit Hair Tonic, Haarserum, Anti-Haarausfall-Shampoo und Spülung zur täglichen Pflege von Kopfhaut und Haaren.
Ob Glow, Feuchtigkeit, innovative Wirkstoffpflege oder moderne Haircare – dieses Paket vereint die neuesten Trends und Technologien der koreanischen Beauty-Welt in einer sorgfältig zusammengestellten Auswahl.
Sie möchten die Welt der koreanischen Haut- und Haarpflege selbst entdecken? Dann füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und sichern Sie sich die Chance auf dieses exklusive EVIGLARA Korean Beauty & Haircare Package im Gesamtwert von über € 300. Mit etwas Glück gehört der koreanische Glow schon bald Ihnen.