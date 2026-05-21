Gewinnspiel: Der koreanische Glow für Haut und Haar – Exklusives EVIGLARA Beauty-Paket gewinnen

Dabei versteht sich EVIGLARA nicht nur als Onlineshop für Endkunden, sondern auch als B2B-Distributor und strategischer Partner für internationale Beauty-Marken. Von der Produktauswahl über regulatorische Anforderungen und Compliance bis hin zur Markteinführung begleitet EVIGLARA koreanische Marken auf ihrem Weg nach Europa und macht innovative Beauty-Lösungen für Konsument und Handel gleichermaßen zugänglich.

Die Philosophie dahinter: Haut- und Haarpflege soll einfach sein – und gleichzeitig sichtbare Ergebnisse liefern. Korean Beauty steht für intelligente Formulierungen, innovative Technologien und multiwirksame Inhaltsstoffe, die für ein gepflegtes Hautbild, gesund aussehendes Haar und einen strahlenden Glow sorgen können, ohne komplizierte Routinen zu erfordern.

Das exklusive Gewinnpaket bietet die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt moderner koreanischer Beauty-Innovationen kennenzulernen.