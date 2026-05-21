Gewinnen Sie 1 von 5 LAMY safari note+ für Ihr iPad!

Vom analogen Klassiker zum digitalen Must-have: Der LAMY safari note+ bringt das legendäre Design der Schreib-Ikone direkt auf Ihr iPad. Wir verlosen 5 Exemplare des vielseitigen Digital-Tools.
Ob für schnelle Notizen, kreatives Journaling, zeichnen oder das Bearbeiten von Fotos – der LAMY safari note+ ist der perfekte Begleiter im Apple-Ökosystem. Er vereint die gewohnte Ergonomie der markanten Griffzone mit modernster Technik.
Als einziger seiner Klasse schützt er seine weiche, auswechselbare Spitze mit einer Kappe und lässt sich dank des Bügelclips sicher überallhin mitnehmen. Dank Druck- und Neigungsempfindlichkeit sowie intelligenter Handballenerkennung fühlt sich das Schreiben und Zeichnen so natürlich an wie auf Papier.
Die Highlights:
Ergonomisches Design: Entspanntes Schreiben dank bewährter Griffzone.
Präzision pur: Druck- und Neigungsempfindlichkeit für feine Linien.
Smart Features: Zwei konfigurierbare Tasten für deinen Workflow.
Power-Akku: Bis zu 10 Stunden Laufzeit, geladen via USB-C.
Ready to go: Inklusive 2 Ersatzspitzen und Ladekabel.
Erhältlich in den Farben: All Black, Red, Steel Black & White
Sie möchten Ihr digitales Setup upgraden? Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und verraten Sie uns, welche Farbe Ihr Favorit ist. Mit etwas Glück gehört der digitale Allrounder von Lamy bald Ihnen.
Einsendeschluss: 25.06.2026; 23:59