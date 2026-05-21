Gewinnen Sie 1 von 5 LAMY safari note+ für Ihr iPad!

Als einziger seiner Klasse schützt er seine weiche, auswechselbare Spitze mit einer Kappe und lässt sich dank des Bügelclips sicher überallhin mitnehmen. Dank Druck- und Neigungsempfindlichkeit sowie intelligenter Handballenerkennung fühlt sich das Schreiben und Zeichnen so natürlich an wie auf Papier.