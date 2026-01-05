Frauen in der Philanthropie: Empathie statt Ego

Noch immer besitzen Männer den Großteil des globalen Vermögens. Und meist sind es auch ihre Namen, die mit hohen Spendensummen für gute Zwecke in Verbindung gebracht werden. Doch die Philanthropie befindet sich im Wandel – sie wird weiblicher. Frauen erben heute gleichberechtigter, gründen Netzwerke, schaffen eigene Strukturen und erwirtschaften zunehmend eigenes Kapital. Immer häufiger treten sie – von Wirtschaft bis Zivilgesellschaft – als gesellschaftliche Gestalterinnen auf. Ein relativ neuer Begriff für dieses Phänomen heißt Felanthropy, ein Kofferwort aus „female“ und „Philanthropy“. Frauen verändern aber auch, wie gegeben wird: langfristig, vertrauensvoll, ungebunden und auf Augenhöhe mit den Empfänger:innen.