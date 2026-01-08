Muskelschwund ab 30: So bleiben Sie mit HIT-Training jung

„Seit Jahren zeigen wissenschaftliche Studien, dass die Gene für den Alterungsprozess weit weniger wichtig sind als unser Lebensstil“, erklärt Sportexperte Gießing. Neben der Ernährung spielt das regelmäßige Training unserer Muskelkraft eine entscheidende Rolle. „Unsere Muskeln bewegen uns und sorgen durch ihre Stoffwechselaktivität in vielen Bereichen für die Aufrechterhaltung unserer Gesundheit“, weiß Gießing. Um sie fit zu halten und damit typischen Alterserkrankungen wie Osteoporose oder Diabetes vorzubeugen, sei Hochintensitätstraining (HIT) besonders empfehlenswert: Dabei werden die Muskeln mit submaximalen Gewichten bei geringem Trainingsvolumen aufgebaut. Submaximal bedeutet: Die Gewichte sind schwer, aber nicht so schwer, dass man nur eine einzige Wiederholung schaffen würde. Wer jung bleiben will, muss also ein wenig schwitzen. Zumindest zweimal pro Woche für jeweils 30 bis 45 Minuten, empfiehlt der renommierte Sportwissenschaftler und liefert in seinem Ratgeber für das Training mit Gewichten zu jedem Körperbereich detaillierte Trainingsanleitungen – von Beinbeugen bis zum Bizepscurl. Seine Faustregel: „Damit sich Kraft und Muskelmasse erhöhen, müssen die Muskeln über mehrere Sekunden mit einer ausreichend hohen Belastung arbeiten – also in einem Bereich, in dem sie vor allem anaerob tätig sind.“ In der Praxis heißt das: „Wählen Sie ein Gewicht, mit dem Sie etwa zehn saubere Wiederholungen schaffen, und führen Sie die Übung so lange aus, bis wirklich keine weitere Wiederholung mehr möglich ist.“