Wir bleiben jetzt einmal bei der Körpersprache und wie die Haltung unseres Körpers auf andere wirkt. So signalisiert eine aufrechte Körperhaltung mit einem geraden Rücken Kompetenz und Selbstvertrauen. Salopp formulierte Sprüche, wie "... mit beiden Beinen im Leben stehen" kommen nicht von ungefähr, denn an was denkst du dann? Ich beispielsweise an eine selbstbewusste Person.