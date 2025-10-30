Grün bauen: Die Architektur der Zukunft

Die Zukunft des Bauens liegt aber nicht nur im Grünen, sondern auch im Flexiblen. Gebäude, die sich verändern lassen, statt für die Ewigkeit gleich zu bleiben, sind die Antwort auf eine Welt, die auch im Wandel ist. Mobile Wände schaffen Räume, die sich dem Alltag ihrer Nutzer:innen anpassen – heute Homeoffice, morgen Rückzugsort. Aber auch Häuser, die sich komplett demontieren und wieder aufbauen lassen (etwa das Studierendenhaus der Technischen Universität Braunschweig: Es kann zerlegt, transportiert, wieder errichtet werden – ohne Materialverlust), setzen neue Maßstäbe in Sachen Ressourcenschonung. So entsteht eine Architektur, die beweglich bleibt, statt Ballast zu werden: anpassungs- und kreislauffähig.