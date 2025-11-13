Drei Lippenstiftfarben, die wir jetzt im Office tragen

Vom früheren Office-No-Go zum Ausdrucksmittel für Stärke, Kompetenz und Stil: Hier kommen unsere drei liebsten Lip-Looks.
Berry
Tiefe Beerentöne sorgen optisch für prägnantere Gesichtskonturen und unterstützen so ein starkes Auftreten. Allerdings hinterlassen sie beim Essen und Trinken oft störende Abdrücke … Um das zu vermeiden, greifen wir zu lang anhaltenden Formulierungen und tragen den Produktüberschuss nach dem Auftrag mit einem Taschentuch und tupfenden Bewegungen sanft ab.
Nude
Sich ständig darum zu kümmern, dass der Lippenstift noch perfekt sitzt, kann im hektischen Office-Alltag schnell lästig werden … Der ideale Lip-Look für stressige Tage (und alle, die ein softes Make-up bevorzugen) sind deshalb glossige Nude-Lippen. Unsere Lieblingskombi: ein Lippenstift mit semi-mattem Finish und ein leicht farbiger Schimmer-Gloss.
Rot
Wirken selbstbewusst und garantieren Aufmerksamkeit – rote Lippen rücken unseren Mund in den Fokus und sorgen so dafür, dass wir bei Meetings und Vorträgen unsere Message noch unterstreichen. Um den Look officetauglich zu schminken, den Rest des Make-ups dezent halten und auf einen sauberen, ebenmäßigen Auftrag achten. Für kurze Check-ups, ob der Look noch sitzt, sind kleine Taschenspiegel ideal!