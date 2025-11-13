Drei Lippenstiftfarben, die wir jetzt im Office tragen

Wirken selbstbewusst und garantieren Aufmerksamkeit – rote Lippen rücken unseren Mund in den Fokus und sorgen so dafür, dass wir bei Meetings und Vorträgen unsere Message noch unterstreichen. Um den Look officetauglich zu schminken, den Rest des Make-ups dezent halten und auf einen sauberen, ebenmäßigen Auftrag achten. Für kurze Check-ups, ob der Look noch sitzt, sind kleine Taschenspiegel ideal!