Die Lipstick-Tricks des Make-up-Gurus

„Beim Auftragen von Lippenstift entsteht jedes Mal eine kleine Welle der Aufregung zwischen meinem Gegenüber und mir. Dieses befriedigende Gefühl, diese Coolness und Raffinesse, dieses Empowerment, diese Verführung – all das wollte ich in dieser neuen Kreation einfangen“, erklärt uns Peter Philips, als wir ihn in Cannes anlässlich der neuen Lipstick-Kreation „Rouge Dior On Stage“ treffen. Der gebürtige Belgier versteht es als Creative and Image Director für Dior Makeup, Tradition und Innovation scheinbar mühelos miteinander zu verbinden und Produkte zu kreieren, die weit über Kosmetik hinausgehen – sie stehen für Stil, Selbstbewusstsein und Stärke. Vom Profi wollten wir natürlich alles über die Kraft des perfekten Lippenstifts erfahren.