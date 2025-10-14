Die Lipstick-Tricks des Make-up-Gurus

In der Beauty-Branche setzt er die Trends: wir trafen Peter Philips, Creative and Image Director für Dior Makeup, und baten den Profi um seine besten Tipps in Sachen Lippenstift.
„Beim Auftragen von Lippenstift entsteht jedes Mal eine kleine Welle der Aufregung zwischen meinem Gegenüber und mir. Dieses befriedigende Gefühl, diese Coolness und Raffinesse, dieses Empowerment, diese Verführung – all das wollte ich in dieser neuen Kreation einfangen“, erklärt uns Peter Philips, als wir ihn in Cannes anlässlich der neuen Lipstick-Kreation „Rouge Dior On Stage“ treffen. Der gebürtige Belgier versteht es als Creative and Image Director für Dior Makeup, Tradition und Innovation scheinbar mühelos miteinander zu verbinden und Produkte zu kreieren, die weit über Kosmetik hinausgehen – sie stehen für Stil, Selbstbewusstsein und Stärke. Vom Profi wollten wir natürlich alles über die Kraft des perfekten Lippenstifts erfahren.
Tipp 1: Richtiges Auftragen ist essentiell
„Für den Alltag eignet sich ein „Lip Stain“-Effekt: Den Lippenstift direkt auftragen, leicht mit den Fingern einarbeiten und die Ränder sanft verwischen. Für abends darf es präziser sein – mit Lipliner, vielleicht eine Nuance dunkler, für mehr Volumen und einen sexy Effekt. Wer in eine Bar geht, ist mit matten Finishes gut beraten, weil sie einfach noch länger halten.“
Tipp 2: Lipliner ist für alle!
„Am besten non-transfer Lipliner in Kombination mit einem non-transfer (also wischfest, Anm.) Lippenstift verwenden. Wichtig ist nur: Schnell arbeiten, weil er rasch trocknet. Wer weichere Ränder möchte, sollte direkt nach dem Auftragen mit dem Pinsel verblenden.“ Für jene, die kaum Lippenstift tragen oder keine klaren Lippenkontur haben, hat Philips folgende Empfehlung: „Ich würde zu einem natürlichen Nude mit leichtem Glanz raten – das wirkt frisch und harmoniert gut mit strahlender Haut. Wichtig ist, es spielerisch auszuprobieren.“
Tipp 3: TikTok-Hype Foundation auf die Lippen
„Das ist eigentlich eine alte Technik. Schon früher haben wir Lippen mit Concealer neutralisiert, bevor Farbe aufgetragen wurde. Besonders bei matten Finishes verlängert das die Haltbarkeit und verstärkt den Farbton. Bei glänzenden Texturen funktioniert es weniger gut, da die Farbe verrutschen kann.“