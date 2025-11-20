Logo

Diese Metallic-Nuancen sind die Must-haves an Weihnachten & Silvester

Subressort
Make-up
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Close-up von Auge mit silber Lidschattem und Pinsel, der das Auge schminkt

©Instagram/maccosmetics
  1. home
  2. Beauty
  3. Make-up

Erst auf große Events oder Feierlichkeiten warten, um übers ganze Gesicht zu strahlen? Wozu? Wir wollen jetzt glitzern & schimmern - und haben dafür direkt die passende Make-up-Inspo gesammelt.

von

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Bronze

Am Siegertreppchen belegt die Metallnuance nur den dritten Platz. Dabei ist der Ton so wunderbar vielseitig und wirkt (anders als seine shiny Pendants) auch stärker eingesetzt eher dezent und tragbar! Unser Lieblingslook: sanfte Smokey Eyes. Diese kombinieren wir diesen Winter am liebsten mit brauner Mascara, einem bronzy Teint und schlichten Nude Lips.

Blurred image background
Close-up Auge mit glitzerndem Bronze-SMokey Eye

 © Instagram/violette_fr

Silber

Unsere Farbempfehlung für alle, die es lieber futuristisch-cool statt klassisch-elegant mögen. Das weißglänzende Edelmetall wirkt mondän, ohne „too much“ zu sein – egal ob als Face-Highlighter, abstrakte Maniküre oder Blickfänger auf dem Auge. Tipp: Auf einer dunklen Basis (zum Beispiel schwarzer Primer am Lid) wirkt die Shade intensiver und hält so auch an langen Abenden garantiert.

Blurred image background
Close-up Model am Runway mit opulentem Schmuck in Gold & Silber und einem silbernen Highlighter über dem Gesicht

 © Launchmetrics

Gold

Der kostbare Ton sorgt jetzt nicht nur für unsagbar luxuriöse Beauty-Looks, sondern bringt auch Wärme in die kalte Jahreszeit. Merke: Hauttypen mit rosa Untertönen bringen Champagnernuancen zum Strahlen, einem dunkleren Teint steht hingegen ein plakatives Gelbgold gut. Tipp: Auch bei Nägeln (etwa mit glänzenden Spitzen) und beim Schmuck auf Gelbgold setzen.

Blurred image background
Close-up von Händen mit Ringen und goldenen French Nails

 © Instagram/houseoforangebali

Über die Autor:innen

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Redakteurin für Mode & Beauty

Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen