Diese Metallic-Nuancen sind die Must-haves an Weihnachten & Silvester

Unsere Farbempfehlung für alle, die es lieber futuristisch-cool statt klassisch-elegant mögen. Das weißglänzende Edelmetall wirkt mondän, ohne „too much“ zu sein – egal ob als Face-Highlighter, abstrakte Maniküre oder Blickfänger auf dem Auge. Tipp: Auf einer dunklen Basis (zum Beispiel schwarzer Primer am Lid) wirkt die Shade intensiver und hält so auch an langen Abenden garantiert.