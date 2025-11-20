Diese Metallic-Nuancen sind die Must-haves an Weihnachten & Silvester

Erst auf große Events oder Feierlichkeiten warten, um übers ganze Gesicht zu strahlen? Wozu? Wir wollen jetzt glitzern & schimmern - und haben dafür direkt die passende Make-up-Inspo gesammelt.
Bronze
Am Siegertreppchen belegt die Metallnuance nur den dritten Platz. Dabei ist der Ton so wunderbar vielseitig und wirkt (anders als seine shiny Pendants) auch stärker eingesetzt eher dezent und tragbar! Unser Lieblingslook: sanfte Smokey Eyes. Diese kombinieren wir diesen Winter am liebsten mit brauner Mascara, einem bronzy Teint und schlichten Nude Lips.
Silber
Unsere Farbempfehlung für alle, die es lieber futuristisch-cool statt klassisch-elegant mögen. Das weißglänzende Edelmetall wirkt mondän, ohne „too much“ zu sein – egal ob als Face-Highlighter, abstrakte Maniküre oder Blickfänger auf dem Auge. Tipp: Auf einer dunklen Basis (zum Beispiel schwarzer Primer am Lid) wirkt die Shade intensiver und hält so auch an langen Abenden garantiert.
Gold
Der kostbare Ton sorgt jetzt nicht nur für unsagbar luxuriöse Beauty-Looks, sondern bringt auch Wärme in die kalte Jahreszeit. Merke: Hauttypen mit rosa Untertönen bringen Champagnernuancen zum Strahlen, einem dunkleren Teint steht hingegen ein plakatives Gelbgold gut. Tipp: Auch bei Nägeln (etwa mit glänzenden Spitzen) und beim Schmuck auf Gelbgold setzen.