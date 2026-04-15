Frühjahrsputz für Skincare & Make-up: Darauf muss man achten

Ob Skincare oder Make-up: Kosmetikprodukte enthalten wertvolle aktive Wirkstoffe, die allerdings durch eine falsche Lagerung, den Einfluss von Licht und Luft oder Verschmutzungen verderben können. „Nach dem Öffnen können sich durch den Kontakt mit Haut und Umwelt Bakterien in ihnen vermehren. Viele Produkte enthalten deshalb Konservierungsstoffe, die diesen Prozess verzögern. Verhindern können sie ihn aber nicht. Um Hautirritationen oder Unreinheiten zu vermeiden, ist es daher wichtig, Kosmetika rechtzeitig zu entsorgen“, wissen Alina Hösele und ihr Team. Hösele, Geschäftsführerin der österreichischen Parfümeriekette Alina Inspiring Beauty, eröffnete im März eine Kosmetikabteilung im Wiener Kaufhaus Steffl.