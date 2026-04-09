So geht Haar-Detox im Frühling

Die Signale sind eindeutig: Das Haar wirkt fettig oder strohig (manchmal sogar beides gleichzeitig), schwer und stumpf und wird schnell strähnig. Außerdem fällt es nicht mehr schön und locker. Manchmal juckt sogar die Kopfhaut. Dieser unerwünschte Zustand kann mehrere Gründe haben – von falscher Pflege über Stress und Nährstoff mangel bis hin zu Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung und Luftverschmutzung. Was dann hilft? Ein ausgiebiges Detox-Programm! Wie dieses im Idealfall aussieht, verrät Jesús Rodriguez, Global Hair Artist bei Oribe.