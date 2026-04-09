So geht Haar-Detox im Frühling

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Close-Up von Frau mit Haarsträhnen im Gesicht
RENEW. Mit Peelings und speziellen Shampoos bringen Sie Haare und Kopfhaut wieder ins Gleichgewicht.©Fotos: Getty Images
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Wenn die Mähne an Glanz und Vitalität verliert, ist es Zeit für einen radikalen Neuanfang. Wir verraten, wie Sie dabei vorgehen.

von

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Von der Wurzel bis in die Spitze

Die Signale sind eindeutig: Das Haar wirkt fettig oder strohig (manchmal sogar beides gleichzeitig), schwer und stumpf und wird schnell strähnig. Außerdem fällt es nicht mehr schön und locker. Manchmal juckt sogar die Kopfhaut. Dieser unerwünschte Zustand kann mehrere Gründe haben – von falscher Pflege über Stress und Nährstoff mangel bis hin zu Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung und Luftverschmutzung. Was dann hilft? Ein ausgiebiges Detox-Programm! Wie dieses im Idealfall aussieht, verrät Jesús Rodriguez, Global Hair Artist bei Oribe.

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