Bedeutet diese Bewegung das Ende von Anti-Aging?

Lange Zeit wurde Hautalterung vor allem an einem gemessen: der Anzahl der Falten im Spiegel. Doch die moderne Longevity-Forschung zeichnet ein anderes Bild und zeigt, dass sie weit früher beginnt: auf zellulärer Ebene, lange bevor wir erste Veränderungen sehen. Gleichzeitig eröffnet sie eine optimistische Perspektive, denn viele dieser Prozesse lassen sich beeinflussen. Genau daraus entsteht ein neues Verständnis von Schönheit. Oder im aktuellen Beauty-Jargon ausgedrückt: Wir wollen „Skin Longevity“, also die Haut möglichst lange widerstandsfähig und vital erhalten. Doch wie gelingt uns das?