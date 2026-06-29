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Bedeutet diese Bewegung das Ende von Anti-Aging?

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Stockfoto von gelben Reagenzgläsern

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Jedes Zeichen der Hautalterung bekämpfen und ausradieren? Damit ist jetzt Schluss! Wie ein ganzheitlicher Ansatz zur Individuellen Pflege negativ behaftete Anti-Aging-Konzepte ersetzt …

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Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Bild von Melanie Zingl

Melanie Zingl

Lange Zeit wurde Hautalterung vor allem an einem gemessen: der Anzahl der Falten im Spiegel. Doch die moderne Longevity-Forschung zeichnet ein anderes Bild und zeigt, dass sie weit früher beginnt: auf zellulärer Ebene, lange bevor wir erste Veränderungen sehen. Gleichzeitig eröffnet sie eine optimistische Perspektive, denn viele dieser Prozesse lassen sich beeinflussen. Genau daraus entsteht ein neues Verständnis von Schönheit. Oder im aktuellen Beauty-Jargon ausgedrückt: Wir wollen „Skin Longevity“, also die Haut möglichst lange widerstandsfähig und vital erhalten. Doch wie gelingt uns das?

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