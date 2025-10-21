Natürlich schön – das kann Naturkosmetik

Bakuchiol

Als natürliche Alternative zu Retinol gefeiert, wird der Wirkstoff aus den Samen und Blättern der Babchipflanze (Psoralea corylifolia) gewonnen. Seine Wurzeln hat er in der traditionellen indischen und chinesischen Medizin, wo er besonders für seine beruhigenden Eigenschaften geschätzt wird. In Mitteleuropa wird Bakuchiol vor allem aufgrund seiner Anti-Aging-Wirkung eingesetzt: Als starkes Antioxidans reduziert und verhindert der Powerstoff Hautschäden durch Umwelteinflüsse. Darüber hinaus hilft Bakuchiol, ersten Zeichen der Hautalterung wie etwa feinen Linien und Festigkeitsverlusten entgegenzuwirken.

Algen

Algen sind wahre Überlebenskünstler: Sie können in Süß- und Salzwasser genauso leben wie auf feuchten Böden oder in der Luft. Da Algen keine Wurzeln haben, nehmen sie Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine direkt über ihre gesamte Oberfläche auf – und das in hoher Konzentration. Für unsere Haut sind sie demnach nicht nur großartige Nährstofflieferanten, sondern wirken auch feuchtigkeitsspendend, entschlackend, barrierestärkend, zellerneuernd und beruhigend. Und: Da der pH-Wert von Algen jenem der menschlichen Haut gleicht, können wir ihre Wirkstoffe besonders gut aufnehmen.

Phyto-Kollagen

Kollagen ist ein Strukturprotein, das als Hauptbestandteil des Bindegewebes für die Elastizität und Festigkeit unserer Haut verantwortlich ist. Da die körpereigene Produktion mit dem Alter jedoch abnimmt, ist es auch als Nahrungsergänzungsmittel oder Pflegewirkstoffenorm beliebt. Da die meisten Kollagen-Präparate vorwiegend aus Schweine- oder Rindfleisch hergestellt werden, haben Hersteller pflanzliche Alternativen entwickelt – oft aus Mais-, Soja- oder Weizenprotein oder dem Harz des Akazienbaums. Diese minimieren ebenfalls Feuchtigkeitsverluste, stärken die Hautbarriere und fördern die hauteigene Regeneration.

Prinz Ginseng

Eine spannende Alternative zu Retinol- und Retinalseren sind auch pflanzliche Peptide aus Prinz Ginseng. Beauty-Experte Alexander Hartan: „Vor einigen Jahren haben wir ein Gesichtsöl mit Bakuchiol lanciert. Eine wasserbasierte Serum-Formulierung mit ähnlicher Wirkung fehlte aber noch. Dank des Ginseng-Wirkstoffs gelang es uns dieses Jahr erstmals, eine schonende und stabile, nicht ölbasierte Alternative zu entwickeln. In Kombination mit einem Resveratrol-Ferment wirkt es als Booster für Kollagenbildung, Zellerneuerung sowie zur Stärkung der Hautstruktur. Und das ohne Hautirritationen, Lichtempfindlichkeit oder komplizierte Pflegeroutinen!“