Lange Wimpern um jeden Preis? Darauf sollten Sie bei Wimpernseren achten

Er scheint so einfach zu erfüllen zu sein, der Wunsch nach langen Wimpern. Schließlich muss man nur jeden Abend ein spezielles Serum auf den sauberen Wimpernkranz applizieren, und in wenigen Wochen soll man die Traumlänge erreichen. Doch kann das tatsächlich (so einfach) funktionieren? Ja! Denn Wimpernseren sorgen dafür, dass die Wachstumsphase verlängert wird und die Wimpern von der Wurzel aus gestärkt werden. Allerdings gibt es zwischen den einzelnen Produkten große Unterschiede, und man sollte genauer hinsehen, zu welchen Formulierungen man greift.