MagazinShop

Lange Wimpern um jeden Preis? Darauf sollten Sie bei Wimpernseren achten

Paid Content Identifier
Exklusiv für Abonnent:innen
Subressort
Pflege
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Close-up Auge

©Unsplash / kajetan-sumila
  1. home
  2. Beauty
  3. Pflege

In ihnen steckt das Mittel zum traumhaft schönen Augenaufschlag. Doch nicht alle Wimpernseren sind gänzlich unbedenklich …

von

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Er scheint so einfach zu erfüllen zu sein, der Wunsch nach langen Wimpern. Schließlich muss man nur jeden Abend ein spezielles Serum auf den sauberen Wimpernkranz applizieren, und in wenigen Wochen soll man die Traumlänge erreichen. Doch kann das tatsächlich (so einfach) funktionieren? Ja! Denn Wimpernseren sorgen dafür, dass die Wachstumsphase verlängert wird und die Wimpern von der Wurzel aus gestärkt werden. Allerdings gibt es zwischen den einzelnen Produkten große Unterschiede, und man sollte genauer hinsehen, zu welchen Formulierungen man greift.

Paid Content Identifier

Make YOUR world more WOMAN

Bereits Abonnentin? HIER zum Login.
Unsere Empfehlungen für Sie:

Abo auswählen

oder entdecken Sie unsere Abopakete der Saison HIER