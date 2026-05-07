Holy Water? Dieses Must-have sorgt jetzt für traumhaftes Haar

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Frau im Bad mit langen Haaren, die gerade Haarwasser am Ansatz aufträgt

©Unsplash.com / Jesca Cluff
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Zu unrecht unterschätzt: Haarwasser pflegt, erfrischt und sorgt für Glanz – und das in nur wenigen Sekunden.

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Katrin Jaritz

Was sind die Vorteile?

Während herkömmliche Masken oder Glossings oft eine Einwirkzeit von mehreren Minuten haben, entfaltet Haarwasser bereits in wenigen Sekunden seine Wunderwirkung. Angereichert mit Pflanzenextrakten (z.B. Birke, Brennnessel oder Rosmarin) und Pflegestoffen wie Koffein oder Rizinus, verteilen sich Leave-in-Formulierungen durch die wässrige Konsistenz wunderbar einfach auf Haut und Haar und sorgen so für eine frische, gesunde Kopfhaut und einen traumhaften Glanz.

Für wen ist es geeignet?

Auch Haartonikum oder -serum genannt, ist es ideal bei Kopfhautproblemen wie Juckreiz oder Schuppen sowie bei dünner werdendem oder glanzlosem Haar. Zusätzlich kann Haarwasser auch fürs Styling eingesetzt werden: Ansatzprodukte sorgen etwa für Volumen und Grip. Wer mag, kann damit auch einen lässigen Wet-Look stylen. Und für Beach Waves: Haarwasser aufsprühen, mit den Händen einkneten und anschließend mit einem Diff usoraufsatz föhnen.

Wie verwende ich es?

Je nach Design wird Haarwasser unterschiedlich angewendet: Produkte mit Sprühkopf können wie gewohnt auf Haar und Haut appliziert werden. Fabrikate mit Dosierspitze werden hingegen direkt auf der Kopfhaut aufgetragen. Anwendungstipp: Mit einem Kamm schmale Scheitel ziehen und das Haarwasser direkt mit der Flaschenspitze in einer schmalen Linie auf die Kopfhaut auftragen. Wer mag, kann das Produkt anschließend noch sanft mit den Fingern einmassieren.

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Über die Autor:innen

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Katrin Jaritz

Redakteurin für Mode & Beauty

Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.

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