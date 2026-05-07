Holy Water? Dieses Must-have sorgt jetzt für traumhaftes Haar

Je nach Design wird Haarwasser unterschiedlich angewendet: Produkte mit Sprühkopf können wie gewohnt auf Haar und Haut appliziert werden. Fabrikate mit Dosierspitze werden hingegen direkt auf der Kopfhaut aufgetragen. Anwendungstipp: Mit einem Kamm schmale Scheitel ziehen und das Haarwasser direkt mit der Flaschenspitze in einer schmalen Linie auf die Kopfhaut auftragen. Wer mag, kann das Produkt anschließend noch sanft mit den Fingern einmassieren.