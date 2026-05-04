50+ und strahlend: Beauty-Hacking im I AM WOMAN Club

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Frau mit Schädel-Skelett

I AM WOMAN Club von Jugenddreieck: Natürliche Gesichtsverjüngung und Beauty-Hacking für Frauen ab 50.

©JGD Consulting GmbH
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Viele Frauen über 35 kennen das Gefühl: Die Haut wirkt dünner, die Gesichtskonturen verlieren an Spannung und neue Falten entstehen scheinbar über Nacht. Gleichzeitig stapeln sich im Badezimmer teure Cremes, Seren und Supplements, ohne wirklich sichtbare Veränderung. Genau hier setzt der I AM WOMAN Club von Svetlana Holzfeind an. Statt kurzfristiger Beauty-Tricks lernen Frauen hier, wie natürliche Gesichtsverjüngung tatsächlich funktioniert. Das Ziel ist aber ein ganz neues Körpergefühl: mehr Energie, mehr Ausstrahlung und ein neuer Zugang zu seiner Weiblichkeit.

Natürliches Anti-Aging ab 35: Warum viele Methoden nicht funktionieren

Wer nach natürlicher Faltenreduktion ab 35 sucht, stößt auf unzählige Versprechen: Face Yoga, Wundercremes, Kollagenpulver oder neue Anti-Aging-Trends. Viele Frauen probieren jahrelang unterschiedliche Methoden aus und erleben dennoch, dass ihre Gesichtskonturen weicher werden, die Haut an Spannkraft verliert und das Gesicht müder wirkt. Der Grund liegt laut Jugenddreieck-Begründerin Svetlana Holzfeind darin, dass die meisten Konzepte nur die Oberfläche behandeln. Alterserscheinungen entstehen jedoch häufig durch Veränderungen in tieferen Strukturen: muskuläre Dysbalancen, eingeschränkter Lymphfluss, veränderte Körperhaltung oder Stoffwechselprozesse. Der I AM WOMAN Club setzt genau hier an. Frauen lernen, wie sie die Ursachen der Gesichtsalterung verstehen und ihr Gesicht gezielt beeinflussen können mit dem Ziel, sichtbare Anti-Aging-Ergebnisse zu erzielen, die sich im Spiegel bemerkbar machen.

Was ist die Jugenddreieck-Methode?

Das Fundament des Clubs bildet die Jugenddreieck-Methode, ein ganzheitlicher Ansatz für natürliche Gesichtsverjüngung. Sie kombiniert drei zentrale Bereiche:

  • gezielte Arbeit mit myofaszialen Strukturen und Gesichtsmuskulatur

  • eine klar strukturierte Anti-Aging-Ernährung mit sinnvollen Supplement-Strategien

  • moderne Beauty-Hacking-Techniken, die Regeneration und Zellgesundheit unterstützen

Viele Teilnehmerinnen berichten, dass sie erstmals verstehen, wie Ernährung, Stoffwechsel und Muskelspannung direkt mit ihrem Gesicht zusammenhängen. Statt planlos Supplements einzunehmen, erhalten sie einen klaren Fahrplan für eine Anti-Aging-Ernährung, die tatsächlich für den Körper arbeitet. Das Ergebnis: definiertere Gesichtskonturen, weniger Schwellungen und eine sichtbar frischere Ausstrahlung.

Hormone, Sexualität und Weiblichkeit neu verstehen

Der I AM WOMAN Club geht jedoch weit über klassische Anti-Aging-Konzepte hinaus. Themen wie hormonelle Balance, Darmgesundheit, PMS, Prämenopause oder Menopause werden verständlich erklärt und mit konkreten Strategien verbunden. Frauen lernen, wie diese Prozesse mit Energielevel, Hautbild und Alterungsprozessen zusammenhängen. Auch Tabuthemen finden Raum: Sexualität, Lust, Partnerschaft und emotionale Bedürfnisse werden offen angesprochen. Denn laut Svetlana Holzfeind endet Weiblichkeit nicht beim Funktionieren. Sie beginnt dort, wo Frauen wieder Zugang zu ihrer eigenen Energie, Attraktivität und inneren Wahrheit finden.

Wissen auf Expertenniveau und Anti-Aging-Akademie

Hinter dem Konzept steht Svetlana Holzfeind, Entwicklerin der Jugenddreieck-Methode und Gründerin einer eigenen Anti-Aging-Akademie, in der Fachkräfte im deutschsprachigen Raum ausgebildet werden. Der I AM WOMAN Club basiert auf derselben fachlichen Grundlage, richtet sich jedoch an Frauen, die dieses Wissen für sich persönlich nutzen möchten. Für 39 Euro im Monat erhalten Mitglieder Zugang zu umfangreichem Expertenwissen rund um natürliche Gesichtsverjüngung, Anti-Aging-Ernährung, hormonelle Balance und Beauty-Hacking. Der inhaltliche Gegenwert der vermittelten Inhalte wird mit über 3.000 Euro jährlich angegeben. Wer tiefer einsteigen möchte, kann darüber hinaus die Möglichkeit nutzen, sich im Rahmen der Akademie zur Anti-Aging-Expertin nach der Jugenddreieck-Methode ausbilden zu lassen.

I AM WOMAN Club: Ein Leben, das wieder dir gehört

Für viele Frauen wird der I AM WOMAN Club zu mehr als einem Anti-Aging-Konzept. Er wird zu einem Wendepunkt: raus aus dem Gefühl, nur noch zu funktionieren und hinein in ein Leben mit mehr Energie, Klarheit und Selbstbestimmung. Frauen lernen, ihren Körper besser zu verstehen, ihr Gesicht bewusst zu verändern und ihre Ausstrahlung neu zu entfalten.

Weitere Informationen zum Club und zur Mitgliedschaft finden sich unter www.jugenddreieck.com.

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