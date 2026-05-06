Nehmen Sie Ihre Finanzen selber in die Hand

Nach dem großen Erfolg in Salzburg geht unsere Workshop-Reihe #frausorgtvor in die nächste Runde: WOMAN ELEVATE bringt gemeinsam mit der Wiener Städtischen sowie den Finanzexpertinnen Lisa Pulsinger und Beatrice Schobesberger (Podcast „Moneyküre“) zwei weitere exklusive Events nach Eisenstadt und Klagenfurt.
Am 18. Juni in Eisenstadt und am 16. Juli in Klagenfurt dreht sich alles um finanzielle Selbstbestimmung, Vorsorge und den offenen Umgang mit Geld. In persönlicher Atmosphäre vermitteln die Expertinnen praxisnahes Wissen – von cleverem Money Management im Alltag bis hin zu individuellen Strategien für die Altersvorsorge.
Die Workshops richten sich an Frauen aller Altersgruppen – egal, ob Einsteigerinnen oder bereits mit ersten Investment- Erfahrungen. Neben wertvollenInputs steht vor allem der Austausch im Fokus: Fragen stellen, voneinander lernen und sich vernetzen.
Die Plätze sind limitiert – jetzt anmelden und die Chance auf einen der begehrten Plätze sichern!
Hier kostenlos für den Workshop anmelden und beim Afterwork ab 17.30 Uhr bei Eisenstadt (Rust) in entspannter Atmosphäre neue Impulse und spannende Gespräche genießen.
Die Gewinner:in wird per E-Mail benachrichtigt.