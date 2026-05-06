Nehmen Sie Ihre Finanzen selber in die Hand

Am 18. Juni in Eisenstadt und am 16. Juli in Klagenfurt dreht sich alles um finanzielle Selbstbestimmung, Vorsorge und den offenen Umgang mit Geld. In persönlicher Atmosphäre vermitteln die Expertinnen praxisnahes Wissen – von cleverem Money Management im Alltag bis hin zu individuellen Strategien für die Altersvorsorge.

Die Workshops richten sich an Frauen aller Altersgruppen – egal, ob Einsteigerinnen oder bereits mit ersten Investment- Erfahrungen. Neben wertvollenInputs steht vor allem der Austausch im Fokus: Fragen stellen, voneinander lernen und sich vernetzen.