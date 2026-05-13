Narzissmus ist kein Trendbegriff – sondern ein Beziehungsmuster, das tief verletzt. In der neuen Episode des WOMAN Balance Podcasts „Zeit zum Reden“ spricht Psychotherapeutin Dr. Alina Kastner darüber, wie narzisstische Dynamiken funktionieren, warum so viele Menschen in toxischen Beziehungen bleiben und wie eine Trennung dennoch gelingt.

Außerdem erfahren Sie, welche Warnsignale wir oft übersehen, warum das Loslassen so schwer ist und wie Heilung und Rückfallprävention wirklich funktionieren. Ein Gespräch, das aufklärt, stärkt – und zeigt, wie emotionale Freiheit möglich wird.