#76 Narzissmus erkennen und beenden

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Ankündigung Zeit zum Reden Podcast

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Psychotherapeutin Dr. Alina Kastner über Exit-Strategien

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Kristin Pelzl-Scheruga

Narzissmus ist kein Trendbegriff – sondern ein Beziehungsmuster, das tief verletzt. In der neuen Episode des WOMAN Balance Podcasts „Zeit zum Reden“ spricht Psychotherapeutin Dr. Alina Kastner darüber, wie narzisstische Dynamiken funktionieren, warum so viele Menschen in toxischen Beziehungen bleiben und wie eine Trennung dennoch gelingt.
Außerdem erfahren Sie, welche Warnsignale wir oft übersehen, warum das Loslassen so schwer ist und wie Heilung und Rückfallprävention wirklich funktionieren. Ein Gespräch, das aufklärt, stärkt – und zeigt, wie emotionale Freiheit möglich wird.

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 © VGN/ Luise Reichert

Über die Autor:innen

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Kristin Pelzl-Scheruga

Chefredakteurin für Körper, Geist & Seele (WOMAN Balance)

Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.

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