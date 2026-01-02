Wirkungsvoll kommunizieren, Eindruck hinterlassen – mit der Macht der Stimme: In dieser Episode sprechen wir mit Ingrid Amon, einer der renommiertesten Stimmexpertinnen im deutschsprachigen Raum. Sie zeigt, wie unsere Stimme wirkt, warum sie in entscheidenden Momenten über Erfolg oder Misserfolg mitbestimmt – und wie wir sie bewusster einsetzen und gesund halten können.