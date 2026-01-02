Logo

#73 Gut gestimmt ins neue Jahr

Sprechtrainerin Prof. Ingrid Amon verrät, wie wir das „Werkzeug Stimme“ richtig nutzen.

Kristin Pelzl-Scheruga

Wirkungsvoll kommunizieren, Eindruck hinterlassen – mit der Macht der Stimme: In dieser Episode sprechen wir mit Ingrid Amon, einer der renommiertesten Stimmexpertinnen im deutschsprachigen Raum. Sie zeigt, wie unsere Stimme wirkt, warum sie in entscheidenden Momenten über Erfolg oder Misserfolg mitbestimmt – und wie wir sie bewusster einsetzen und gesund halten können.

Freuen Sie sich auf praktische Tipps, überraschende Einblicke und inspirierende Aha-Momente rund um Atmung, Ausdruck und Präsenz. Eine Folge für alle, die verstanden haben: Die Stimme ist unsere persönliche Visitenkarte – und daran wird sich auch im Zeitalter der KI nichts ändern.

Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.

