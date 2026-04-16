Sie leiden unter chronischen Hals-, Magen- oder Rückenschmerzen – doch Ärzt:innen finden keine klare Diagnose? Psychologin Dr. Sabine V. Schneider erklärt, welche Rolle die Psyche bei körperlichen Beschwerden spielen kann und wie sich Symptome mit einem ganzheitlichen Ansatz oft auch ohne Medikamente lindern lassen. Ein Gespräch über die Chancen – und auch die Grenzen – der psychosomatischen Medizin.