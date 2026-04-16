#75 Was will mir mein Leiden sagen?

Subressort
Podcast
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ankündigung Zeit zum Reden Podcast

©VGN
  1. home
  2. Balance
  3. Podcast

Psychologin Dr. Sabine Schneider über seelische Ursachen hinter körperlichen Beschwerden

von

Bild von Kristin Pelzl-Scheruga

Kristin Pelzl-Scheruga

Sie leiden unter chronischen Hals-, Magen- oder Rückenschmerzen – doch Ärzt:innen finden keine klare Diagnose? Psychologin Dr. Sabine V. Schneider erklärt, welche Rolle die Psyche bei körperlichen Beschwerden spielen kann und wie sich Symptome mit einem ganzheitlichen Ansatz oft auch ohne Medikamente lindern lassen. Ein Gespräch über die Chancen – und auch die Grenzen – der psychosomatischen Medizin.

Blurred image background
VGN Podcast
 © VGN

Über die Autor:innen

Bild von Kristin Pelzl-Scheruga

Kristin Pelzl-Scheruga

Chefredakteurin für Körper, Geist & Seele (WOMAN Balance)

Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen