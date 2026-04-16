Psychologin Dr. Sabine Schneider über seelische Ursachen hinter körperlichen Beschwerden
Sie leiden unter chronischen Hals-, Magen- oder Rückenschmerzen – doch Ärzt:innen finden keine klare Diagnose? Psychologin Dr. Sabine V. Schneider erklärt, welche Rolle die Psyche bei körperlichen Beschwerden spielen kann und wie sich Symptome mit einem ganzheitlichen Ansatz oft auch ohne Medikamente lindern lassen. Ein Gespräch über die Chancen – und auch die Grenzen – der psychosomatischen Medizin.
Buch-Tipp: Dr. Sabine Viktoria Schneider: „Wenn der Arzt nicht weiter weiß. Seelische Ursachen und ganzheitliche Lösungen für 200 Beschwerden“, edition a.
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Über die Autor:innen
Kristin Pelzl-Scheruga
Liebt seit 30 Jahren, was sie tut: Schreiben. Übt achtsamen Lebensstil, scheitert dabei immer wieder und lernt gerade dadurch viel. Teilt ihre Erkenntnisse und das Know-How von Expert:innen in Kolumnen, im Magazin und im Podcast "Zeit zum Reden." Lebt mit ihrer Familie in Wien.