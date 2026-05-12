ESC: Victoria Swarovski & Michael Ostrowski im Sound-Check

Die zwei sind gefragt: Wer Victoria Swarovski und Michael Ostrowski in den letzten Wochen für ein Interview gewinnen wollte, musste sich gedulden und bis zur letzten Minute flexibel bleiben. Die Moderator:innen des diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) steckten mitten in den Vorbereitungen, um ganz Europa in Wien willkommen zu heißen.

Bereits vor dem großen Finale am 16. Mai (ab 21 Uhr auf ORF 1) führen die Tiroler Moderatorin und der steirische Schauspieler die Zuseher:innen vor und hinter die Kulissen des Spektakels in der Wiener Stadthalle. Dabei wird auch ihre Flexibilität gefragt sein: 35 Länder nehmen am diesjährigen ESC teil. 25 werden im Finale um den Titel singen.

Wir baten das Moderations-Couple vorab zum Soundcheck und luden Swarovski und Ostrowski zu einer Zeitreise quer durch zwölf Lieder von ESC-Sieger:innen der vergangenen Jahrzehnte ein …