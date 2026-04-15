Zwischen Architektur und Erzählkunst: Jana Revedins Blick auf Venedig

Eine Vita wie ihre würde schon mehrere Bücher füllen. Jana Revedin, die Handwerkerin, die Visionärin, die Erzählerin. In Konstanz geboren, ließ sich die zweifache Mutter zunächst zur Tischlerin ausbilden. Schnell wollte sie mehr, studierte Architektur und Städtebau in Buenos Aires, Princeton und an der Polytechnischen Universität Mailand, promovierte und habilitierte mit Aldo Rossi (einflussreicher italienischer Architekt, Anm.) an der Universität IUAV Venedig. Heute ist sie Professorin für Architektur und Städtebau in Paris und pendelt zwischen ihren Wohnorten in Kärnten sowie Venedig. Und fast nebenbei schreibt sie einen Bestseller nach dem anderen: „Das ist mein Auftrag, mein Lebensgeschenk.“