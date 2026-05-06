PAMPERS -Gemeinsam mit Eltern entwickelt

Die Geburt eines Babys ist ein Moment, der alles verändert. Der erste Atemzug, das erste Lächeln, der erste Schritt und viele andere wertvolle Augenblicke prägen den Alltag. Windeln erscheinen dabei selbstverständlich, dabei ist jede einzelne Windel ein echtes Meisterwerk.
In der Windel eines Babys steckt das Wissen von mittlerweile drei Generationen, und die unermüdliche Leidenschaft eines ganzen Teams: von Forschern, Wissenschaftlern, Ingenieuren und von vielen, vielen Eltern!
Jede Woche kommen ca. 800 Eltern und ihre Babys zu Pampers ins Forschungs- und Entwicklungszentrum nach Schwalbach, um gemeinsam mit 200 Experten kontinuierlich die Windeln weiterzuentwickeln.
Dabei hört die Brand aufmerksam zu, wenn sie ihre Erfahrungen teilen und lernen aus ihren täglichen Momenten: wie zuverlässig schützt eine Windel über Nacht? Wie fühlt sie sich auf sensibler Babyhaut an? Welche Details machen im Alltag den Unterschied? Die wertvollen Rückmeldungen der Familien fließen direkt in die Produktentwicklung ein, denn eine Windel ist mehr als ein Gebrauchsgegenstand: sie ist Unterstützung im Alltag, in unruhigen Nächten, aktiven Tagen und in den vielen Momenten dazwischen.
Pampers – Unser Bestes. Für Ihr Baby.