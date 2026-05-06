PAMPERS -Gemeinsam mit Eltern entwickelt

In der Windel eines Babys steckt das Wissen von mittlerweile drei Generationen, und die unermüdliche Leidenschaft eines ganzen Teams: von Forschern, Wissenschaftlern, Ingenieuren und von vielen, vielen Eltern!

Jede Woche kommen ca. 800 Eltern und ihre Babys zu Pampers ins Forschungs- und Entwicklungszentrum nach Schwalbach, um gemeinsam mit 200 Experten kontinuierlich die Windeln weiterzuentwickeln.

