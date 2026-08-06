Finanzielle Sicherheit für die, die man liebt – so sorgen Frauen heute vor

Wie schief die Vorsorge oft verteilt ist, zeigt eine Studie von livv.at: 71 % der Österreicher:innen haben eine Haushaltsversicherung, aber nur 24 % eine Ablebensversicherung. Abgesichert ist bei den meisten also der Hausrat, nicht das Familieneinkommen.

Dabei ist der Sinn den meisten klar: 56 % halten eine solche Absicherung für sinnvoll. Der häufigste Grund ist die finanzielle Sicherheit der Familie.