Finanzielle Sicherheit für die, die man liebt – so sorgen Frauen heute vor

Sie halten den Familienalltag zusammen: Termine, Haushalt, oft auch die Finanzen. Eine Frage bleibt dabei meist offen: Was passiert, wenn dem/der Hauptverdiener:in plötzlich etwas zustößt?
Die unterschätzte Lücke im Familienbudget
Wie schief die Vorsorge oft verteilt ist, zeigt eine Studie von livv.at: 71 % der Österreicher:innen haben eine Haushaltsversicherung, aber nur 24 % eine Ablebensversicherung. Abgesichert ist bei den meisten also der Hausrat, nicht das Familieneinkommen.
Dabei ist der Sinn den meisten klar: 56 % halten eine solche Absicherung für sinnvoll. Der häufigste Grund ist die finanzielle Sicherheit der Familie.
Genau davor schützt eine Ablebensversicherung: Sie sichert das Familieneinkommen ab, wenn der/die Hauptverdiener:in wegfällt – damit Kreditrate, Miete und Fixkosten weiter gedeckt sind und der gewohnte Lebensstandard nicht kippt.
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Warum das Thema gerade Frauen betrifft
Viele Frauen reduzieren für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige ihre Arbeitszeit. Das bedeutet weniger eigenes Einkommen heute und eine kleinere Pension später. Fällt dann das Haupteinkommen der Familie weg, trifft die Lücke genau jene, die finanziell ohnehin abhängiger sind.
Auf den Staat allein ist dabei wenig Verlass. Die Witwenpension bemisst sich am Pensionsanspruch der verstorbenen Person und deckt real oft nur einen Bruchteil des gewohnten Haushaltseinkommens. Genau in der Phase, in der eine Familie am wenigsten Spielraum hat, bleibt so eine Lücke.
Vorsorge, die Sie selbst in der Hand haben
Eine Ablebensversicherung baut kein Vermögen auf. Sie ist reiner Schutz: ein klarer Beitrag für eine vereinbarte Summe, die im Todesfall direkt an die abgesicherten Angehörigen geht. Wer die Laufzeit übersteht, bekommt nichts zurück – und genau das hält den Beitrag niedrig.
Worauf Sie beim Abschluss achten sollten:
Früh abschließen: Mit 30 zahlen Sie deutlich weniger als mit 45, denn das Eintrittsalter bestimmt den Beitrag.
Realistisch dimensionieren: Die Summe soll offene Kredite und den Lebensunterhalt abdecken, ohne unnötig hoch zu liegen.
Regelmäßig anpassen: Nach einem weiteren Kind, einem neuen Kredit oder einem Gehaltssprung gehört die Deckung überprüft.
Ehrlich bei den Gesundheitsfragen bleiben: Ungenaue Angaben können im Leistungsfall den Schutz kosten.
Der Spezialist für Ablebensversicherungen
Bei livv.at, dem auf Ablebensversicherungen spezialisierten Online-Versicherer, läuft der Abschluss komplett digital und beginnt bei 3 € im Monat. Immerhin haben 47 % der Österreicher:innen keine Bedenken, eine Versicherung online abzuschließen. Der VKI bewertet den Anbieter mit „Sehr Gut“.
Jede vierte Person kennt den Unterschied zwischen Ablebens- und Lebensversicherung nicht. Wer sich in Ruhe informieren möchte, findet bei livv.at alles verständlich erklärt. Hinter der Marke steht die Lebensversicherung von 1871 a. G. München mit über 150 Jahren Erfahrung, einer der solventesten Versicherer im deutschsprachigen Raum.
Wer die eigene Familie absichern möchte, kann bei livv.at die passende Versicherungssumme berechnen – unverbindlich und in wenigen Minuten.