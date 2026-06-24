Falkensteiner Resort Lake Garda - Urlaub, der Leichtigkeit neu definiert

Das architektonische Konzept des Hotels, gestaltet von Matteo Thun, setzt bewusst auf Offenheit, Licht und natürliche Materialien. Klare Linien treffen auf warme Farben, fließende Übergänge verbinden Innen- und Außenräume. Design steht hier nicht plakativ im Vordergrund, sondern schafft Raum: zum Verweilen und Genießen. Nicht umsonst fand diese Umsetzung auch im Forbes-Magazine Einzug in die „6 New Luxury Hotel Openings In Italy You’ll Want To Book For 2026“.

Was das neue Resort auszeichnet: