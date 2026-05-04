Solo-Trip mit Wow-Effekt

Warum „Self-Care“ im Mühlviertel eine neue Bedeutung bekommt.
Hand aufs Herz: Wann haben Sie das letzte Mal etwas nur für sich getan? Ohne Kompromisse bei der Restaurantwahl, ohne Rücksprache bei der Tagesplanung und ohne das Gefühl, sich anpassen zu müssen? In einer Welt, die ständig Vernetzung fordert, ist das „Alleinreisen“ längst kein Zeichen von Einsamkeit mehr, sondern ein echtes Power-Statement für moderne Frauen.
Doch so verlockend der Gedanke an einen Solo-Trip ist, bleibt oft eine Hürde: Klassische Wellnesshotels sind meist auf Paare oder Familien ausgerichtet. Wer dort alleine am „Tisch für eine Person“ sitzt, fühlt sich oft eher beobachtet als entspannt. Genau hier setzt ein Konzept an, das in Europa einzigartig ist und das Mühlviertel zum Hotspot für anspruchsvolle Single-Reisende und Alleinreisende macht: das Hotel AVIVA****s make friends.
Ankommen, Aufatmen, Ich-Sein
Das Singlehotel AVIVA****s make friends ist kein gewöhnliches Hotel. Es ist ein Rückzugsort exklusiv für Singles, Alleinreisende und Freundesgruppen. Das Credo „make friends“ ist hier Programm, aber kein Muss. Wer die Stille sucht, findet sie in der sanften Hügellandschaft Oberösterreichs. Wer jedoch Gesellschaft sucht, findet sie hier ungezwungen und auf Augenhöhe.
Was macht den Urlaub so besonders?
Keine Pärchen-Falle: Im AVIVA gibt es keine verliebten Paare, die Händchen haltend den Pool blockieren. Die Atmosphäre ist geprägt von Offenheit und einer angenehmen Leichtigkeit.
Gemeinsam statt einsam: Das Herzstück ist der große Kommunikationstisch im Restaurant. Hier schließt man beim Frühstück oder Dinner ganz automatisch neue Kontakte, wenn man möchte.
Wellness für die Seele: Auf über 2.500 m² Spa-Bereich lässt es sich herrlich regenerieren. Ob in der Sauna mit Panoramablick oder bei einer Massage – hier dreht sich alles um Ihr Wohlbefinden.
Nachhaltigkeit: Urlaub mit gutem Gewissen
In der heutigen Zeit bedeutet Luxus auch Verantwortung. Das Singlehotel AVIVA****s make friends beweist eindrucksvoll, dass erstklassiger Lifestyle und ökologisches Bewusstsein Hand in Hand gehen. Das Nachhaltigkeitskonzept ist tief in der Philosophie des Hauses verwurzelt:
Von der eigenen Photovoltaikanlage zur Energiegewinnung bis hin zur Nutzung regionaler Lebensmittel aus dem Mühlviertel – hier wird Nachhaltigkeit gelebt statt nur plakatiert. Besonders hervorzuheben ist die eigene Brauerei, die Transportwege minimiert und für authentischen Genuss sorgt. Für Gäste bedeutet das: Ein Urlaub im Hotel AVIVA****s make friends ist nicht nur eine Wohltat für den Geist, sondern hinterlässt auch einen grünen Fußabdruck. Mehr über das GreenHotel AVIVA.
Mehr als nur Wellness: Ein Lifestyle-Erlebnis
Ein Urlaub im AVIVA ist auch ein aktives Erlebnis. Das hoteleigene Wochenprogramm bietet alles von geführten Wanderungen und Yoga-Einheiten bis hin zu Fitnesstrainings. Besonders spannend für alle, die gerne tanzen: In der hoteleigenen Disco „AVIVA Alm“ oder im Club wird gefeiert, ohne dass man sich als Frau allein unsicher fühlen muss. Es ist ein geschützter Raum, in dem Lebensfreude und Sicherheit Hand in Hand gehen.
Für alle, die den nächsten Karriereschritt planen oder sich persönlich weiterentwickeln wollen, bietet das Hotel zudem regelmäßig spannende Events und Themenwochen, die weit über das Standard-Wellnessangebot hinausgehen.
Ein Plädoyer für den Mut zur Me-Time
Wir Frauen managen oft den Alltag von vielen Menschen um uns herum. Wir sind Expertinnen darin, die Bedürfnisse anderer zu priorisieren. Ein Urlaub im Hotel AVIVA****s make friends ist die Einladung, diese Rolle für ein paar Tage abzulegen. Es geht darum, neue Impulse zu setzen, interessante Menschen kennenzulernen oder einfach nur den Luxus zu genießen, nicht „funktionieren“ zu müssen.
Gönnen Sie sich diese Auszeit. Ob für ein verlängertes Wochenende oder eine ganze Woche – die Energie, die man aus einem Urlaub mitnimmt, in dem man wirklich man selbst sein durfte, hält weitaus länger an als jeder kurzfristige Wellness-Effekt.
Sind Sie bereit für Ihr nächstes Abenteuer? Entdecken Sie die vielfältigen Angebote für Ihren Singleurlaub im Mühlviertel und werden Sie Teil einer Community, die Freiheit und Gemeinschaft neu definiert.
Über das Hotel AVIVA****s make friends:
Das 4-Sterne-Superior Hotel in St. Stefan am Walde ist Europas erstes Hotel exklusiv für Singles, Alleinreisende und Freunde. Mit einem preisgekrönten Konzept aus Wellness, Sport, Entertainment, konsequenter Nachhaltigkeit und der hauseigenen Brauerei bietet es den idealen Rahmen für einen Urlaub ohne Kompromisse.
Mehr Infos unter: www.hotel-aviva.at