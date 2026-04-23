Das Fest des Luxus der Zeit – Einjähriges Jubiläum des Le Primore in Hévíz

Der portugiesische Spitzenkoch Tiago Sabarigo kreiert gemeinsam mit dem Executive Chef des Hauses ein exklusives Menü, das mediterrane Einflüsse mit zeitgenössischer Fine-Dining-Kultur vereint. Das La Vie wurde mit zwei Gault&Millau-Hauben ausgezeichnet.

1. Mai – Traditionelles Maibaumaufstellen

Diese Veranstaltung greift regionale Bräuche auf und schafft in eleganter Atmosphäre ein authentisches Gemeinschaftserlebnis.

14.–15. Mai – Jubiläumsfeier mit White Eden Party und Feuerwerk

Den Höhepunkt bildet die stilvolle White Eden Party im Eden Spa, begleitet von stimmungsvoller Beleuchtung, musikalischer Untermalung und einem spektakulären Feuerwerk.

22.–25. Mai – Generationenübergreifende Pfingstprogramme

Vielfältige Aktivitäten für Familien und Gäste jeden Alters sorgen für gemeinsame Erlebnisse und besondere Momente.

29.–30. Mai – Four-Hands-Dinner Gastkochabend mit Ádám Thür im La Vie Gourmet

Der Küchenchef des Restaurants IKON in Debrecen präsentiert gemeinsam mit dem Executive Chef des Hauses eine zeitgenössische Fine-Dining-Interpretation der modernen ungarischen Küche auf Basis saisonaler Zutaten.

13. Juni – Exklusiver Klavierabend mit Havasi Balázs

Der international renommierte Pianist und Komponist tritt in einem intimen Rahmen auf. Gäste können das Konzert von der privaten Terrasse ihres Zimmers oder von einem exklusiven Zuschauerbereich aus genießen – begleitet von Champagner und Kerzenlicht.