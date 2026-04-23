Das Fest des Luxus der Zeit – Einjähriges Jubiläum des Le Primore in Hévíz

Das Le Primore Hotel & Spa in Hévíz feiert sein erstes Jubiläum und setzt dabei bewusst auf Zurückhaltung. Seit seiner Eröffnung hat sich das Haus in kurzer Zeit zu einer der prägenden Wellness- und Spa-Destinationen der Region entwickelt, deren Philosophie auf Ruhe, Großzügigkeit und individueller Erholung basiert. Bereits im ersten Jahr wurde das Hotel vom Michelin Guide empfohlen, was seine internationale Position zusätzlich unterstreicht.
Das Le-Primore – eine neue Dimension der Ruhe
Im Zentrum der Philosophie des Le Primore Hotel & Spa steht ein klarer Gedanke: ankommen, abschalten und zum eigenen Rhythmus zurückfinden. Das über 11.500 m² große Eden Spa mit Thermal- und Erlebnisbecken sowie drei unterschiedlichen Saunawelten – für Familien, textilfrei und exklusiv für Damen – bietet ideale Voraussetzungen für nachhaltige Regeneration. Die unmittelbare Nähe zu einem Naturschutzgebiet verstärkt das Gefühl der Ruhe, während private Spa-Bereiche, authentische Hammam-Rituale sowie Anwendungen der renommierten Marken Omorovicza und GAIA das ganzheitliche Wohlfühlkonzept abrunden.
Dieses besondere Verständnis von Entschleunigung wird auch im Rahmen des ersten Jubiläums gefeiert, das von einer sorgfältig kuratierten Veranstaltungsreihe begleitet wird.
Jubiläumsprogramm – Erlebnisse für alle Sinne
Rund um den 15. Mai lädt das Le Primore zu einer Reihe besonderer Veranstaltungen ein, die Kulinarik, Tradition und Kultur auf einzigartige Weise miteinander verbinden:
24.–25. April – Four-Hands-Dinner mit Tiago Sabarigo: Portugiesischer Genussabend im La Vie Gourmet
Der portugiesische Spitzenkoch Tiago Sabarigo kreiert gemeinsam mit dem Executive Chef des Hauses ein exklusives Menü, das mediterrane Einflüsse mit zeitgenössischer Fine-Dining-Kultur vereint. Das La Vie wurde mit zwei Gault&Millau-Hauben ausgezeichnet.
1. Mai – Traditionelles Maibaumaufstellen
Diese Veranstaltung greift regionale Bräuche auf und schafft in eleganter Atmosphäre ein authentisches Gemeinschaftserlebnis.
14.–15. Mai – Jubiläumsfeier mit White Eden Party und Feuerwerk
Den Höhepunkt bildet die stilvolle White Eden Party im Eden Spa, begleitet von stimmungsvoller Beleuchtung, musikalischer Untermalung und einem spektakulären Feuerwerk.
22.–25. Mai – Generationenübergreifende Pfingstprogramme
Vielfältige Aktivitäten für Familien und Gäste jeden Alters sorgen für gemeinsame Erlebnisse und besondere Momente.
29.–30. Mai – Four-Hands-Dinner Gastkochabend mit Ádám Thür im La Vie Gourmet
Der Küchenchef des Restaurants IKON in Debrecen präsentiert gemeinsam mit dem Executive Chef des Hauses eine zeitgenössische Fine-Dining-Interpretation der modernen ungarischen Küche auf Basis saisonaler Zutaten.
13. Juni – Exklusiver Klavierabend mit Havasi Balázs
Der international renommierte Pianist und Komponist tritt in einem intimen Rahmen auf. Gäste können das Konzert von der privaten Terrasse ihres Zimmers oder von einem exklusiven Zuschauerbereich aus genießen – begleitet von Champagner und Kerzenlicht.
Kulinarik und Zimmer – internationaler Standard
Das mit zwei Gault&Millau-Hauben ausgezeichnete La Vie Gourmet Restaurant bildet das kulinarische Herzstück des Hauses. Ergänzt wird das Angebot durch das Le Restaurant mit seinem Farm-to-Table-Konzept, ein Bistro mit leichter Küche sowie Bars mit einer exklusiven Auswahl an Weinen und Spirituosen.
Das Le Primore verfügt über 285 elegant gestaltete Zimmer, Studios und Suiten, alle mit Balkon, die durch natürliche Materialien und ein klares Design diskreten Luxus vermitteln. Die Penthouse-Suiten bieten mit privaten Jacuzzis, großen Terrassen und die exklusive Nutzung des Infinity Pools ein besonders exklusives Wohnerlebnis.
Auch Familien finden im Le Primore ein durchdachtes und hochwertiges Angebot: Die über 800 Quadratmeter große Indoor-Abenteuerwelt, das Kids Spa, der Mignon Club sowie betreute Animationsprogramme schaffen eigenständige, kindgerechte Erlebnisbereiche. Dank dieser klar voneinander getrennten Zonen genießen Familien unbeschwerte gemeinsame Zeit, während Gäste, die Ruhe und Stille suchen, ihren Aufenthalt ebenso ungestört erleben können.
Einladung zur bewussten Auszeit
Eine Mitgliedschaft im Le Privileged Loyalitätsprogramm lohnt sich besonders: Bereits ab der ersten Buchung profitieren Gäste von exklusiven Privilegien und maßgeschneiderten Angeboten, darunter auch besondere Aktionen wie die aktuelle Geburtstags-Ermäßigung.
Anlässlich des ersten Jubiläums lädt das Le Primore mit einem exklusiven Geburtstagsangebot zu einer bewussten Auszeit ein: Gäste erhalten 20 % Ermäßigung auf Aufenthalte unter der Woche. Das Angebot ist bis zum 15. Mai buchbar und für Aufenthalte bis zum 3. Juli gültig.
Das Jubiläum ist damit weniger ein klassischer Anlass zum Feiern, sondern vielmehr eine Einladung, sich bewusst Zeit zu nehmen und eine neue Dimension der Erholung zu erleben.
Le Primore Hotel & Spa
H-8380 Hévíz, Le Primore Platz 1.
+36 83 330 330
info@leprimore.hu