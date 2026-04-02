Goodbye Rötungen!

DERMASENCE RosaMin: Pflegt und stärkt wirksam und verträglich zu Rötungen und Rosacea neigende Haut.
Die DERMASENCE RosaMin-Pflegeserie vereint hochwirksame pflanzliche Wirkstoffe und Panthenol , um gefäßlabile und zu Rötungen neigende Haut nachhaltig zu beruhigen. Das Pflegekonzept beruht auf lipidarmen, parfümfreien Präparaten, die auf die Bedürfnisse der Rosacea abgestimmt sind und Rötungen und das Entzündungspotential reduzieren können. Dank der intelligenten Wirkstoffzusammensetzung in den Formulierungen der Serie erhält die sensible Haut langfristig eine gestärkte, widerstandsfähigere Hautbarriere.
Effektiv: Der pflanzliche-5-fach-Wirkkomplex
Der besondere 5-fach-Wirkkomplex der RosaMin-Serie stärkt die Kapillarwände, wirkt antientzündlich und schützt die Haut vor oxidativen Stress. Aufgereinigte Extrakte aus Rosskastanie, Süßholzwurzel, Asiatisches Wassernabelkraut, Ringelblume und Mäusedorn entfalten ihre natürliche Wirkkraft hautfreundlich und ohne Allergien auszulösen.
Der Bestseller jetzt auch in einer neuen Nuance: DERMASENCE RosaMin Getönte Tagespflege hell mit LSF 50
Die DERMASENCE RosaMin Getönte Tagespflege hell mit LSF 50 erweitert das Sortiment um die etablierte Variante der RosaMin Getönte Tagespflege mittel mit LSF 50. Der talentierte Pflegeliebling für jeden Tag kombiniert sanfte Pflege, UV-Schutz und Teint-Optimierung: Die Tagespflege neutralisiert mit mikroverkapselten grünen Farbpigmenten Hautrötungen optisch unmittelbar nach dem Auftragen – Rötungen werden so perfekt kaschiert, weil sich die Farbe individuell dem Hauttyp anpasst. Breitbandschutz bieten UV-A- und UV-B-Filter, die so der Entstehung neuer Irritationen durch sonnenbedingte Schäden vorbeugen.