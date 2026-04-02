Goodbye Rötungen!

Die DERMASENCE RosaMin Getönte Tagespflege hell mit LSF 50 erweitert das Sortiment um die etablierte Variante der RosaMin Getönte Tagespflege mittel mit LSF 50. Der talentierte Pflegeliebling für jeden Tag kombiniert sanfte Pflege, UV-Schutz und Teint-Optimierung: Die Tagespflege neutralisiert mit mikroverkapselten grünen Farbpigmenten Hautrötungen optisch unmittelbar nach dem Auftragen – Rötungen werden so perfekt kaschiert, weil sich die Farbe individuell dem Hauttyp anpasst. Breitbandschutz bieten UV-A- und UV-B-Filter, die so der Entstehung neuer Irritationen durch sonnenbedingte Schäden vorbeugen.