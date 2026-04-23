Perfect Fit: Fünf Frauen finden ihren perfekten BH-Match

Mit „MyPerfectFit“ lanciert Palmers eine Kampagne, die zeigt: Jede Frau kann ihre perfekte Passform finden und sich darin schön und selbstbewusst fühlen. Das garantieren Cups von A bis M und Unterbrustweiten von 60 bis 100. „Comfort First“ lautet übrigens auch das BH-Motto von unserem Model Judith. Der Balconette-BH „Lissi“ (€ 69,95) kommt deshalb mit breitem Unterbrustband, welches zusätzlichen Komfort schenkt, sowie mit feiner Stretchspitze. Worauf die 32-Jährige sonst noch achtet? „Falls doch mal etwas durchblitzt, lege ich Wert darauf, dass meine Unterwäsche zu meinem Outfit passt.“ Als Kombiteil gibt’s deshalb den passenden Hipster-String (€ 39,95) in der Farbe „Marina“.

Hinweis: Alle Unterwäsche-Modelle auf dieser und den folgenden Seiten sind erhältlich bei Palmers und auf palmers.at