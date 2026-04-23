Perfect Fit: Fünf Frauen finden ihren perfekten BH-Match

Schön ist, wer sich gut und selbstbewusst fühlt. Aus diesem Grund haben wir gemeinsam mit Palmers fünf WOMAN-Leserinnen geholfen, ihr perfektes BH-Match zu finden. Das Ergebnis? Einfach spitze!
Stilvoll in Pastell
Mit „MyPerfectFit“ lanciert Palmers eine Kampagne, die zeigt: Jede Frau kann ihre perfekte Passform finden und sich darin schön und selbstbewusst fühlen. Das garantieren Cups von A bis M und Unterbrustweiten von 60 bis 100. „Comfort First“ lautet übrigens auch das BH-Motto von unserem Model Judith. Der Balconette-BH „Lissi“ (€ 69,95) kommt deshalb mit breitem Unterbrustband, welches zusätzlichen Komfort schenkt, sowie mit feiner Stretchspitze. Worauf die 32-Jährige sonst noch achtet? „Falls doch mal etwas durchblitzt, lege ich Wert darauf, dass meine Unterwäsche zu meinem Outfit passt.“ Als Kombiteil gibt’s deshalb den passenden Hipster-String (€ 39,95) in der Farbe „Marina“.
Hinweis: Alle Unterwäsche-Modelle auf dieser und den folgenden Seiten sind erhältlich bei Palmers und auf palmers.at
Edle Erdtöne
„Meine Priorität ist es, einen BH zu finden, der zu 100 Prozent sitzt und bequem ist. Allerdings ist das nicht immer einfach – selbst wenn ich meine Größe eigentlich weiß“, so Adela. Ihre Musts beim BH-Kauf sind deshalb Zeit und eine persönliche Beratung. Ihr Dessous-Match fand die 44-Jährige schließlich im Style „Dawn“ in „Burnt Mauve“ (Push-up BH, € 69,95). Ganz nach dem Motto „Lingerie soll sich dem Körper anpassen, nicht umgekehrt“ kommt das Modell mit multifunktionalen Trägern, die sich sowohl klassisch als auch im Neckholder-Stil oder überkreuzt stylen lassen.
Fashionable und Floral
Von Versace über Jil Sander bis Dolce & Gabbana: Sichtbare BHs sind einer der Key-Trends des Frühjahrs. Gestylt werden dabei vor allem sinnlich-romantische Modelle, die unter transparenten Kleidern hervorblitzen oder zu halboffenen Leder- und Denimjacken kombiniert werden. Im Fokus unserer Interpretation des It-Looks stehen die 45-jährige Katarzyna, das Unterwäsche-Set „Tatiana“ in „Ice Water“ (Bustier um € 79,95, Höschen um € 34,95) und ihr Leitsatz: „Schönheit ist für mich kein Ideal, sondern ein Gefühl, das auf meinem Weg entsteht.“
Klassiker mit Style-Upgrade
Was „MyPerfectFit“ auch bedeutet: dass Lingerie nicht nur dem Körper passt, sondern auch die Persönlichkeit unterstreicht. Bei der Wahl ihres BHs griff Andrea deshalb zum Balconette-BH der Serie „Florence“ (€ 69,95) – ein Modell mit Bügeln und weißer Spitze – sowie zum passenden Hipster-Höschen (€ 39,95). Für die 60-Jährige ist nämlich klar: „Unterwäsche muss für mich in erster Linie sexy sein. Selbst beim Sport achte ich darauf, schöne Wäsche zu tragen.“
Chic in Bewegung
Für gute Laune sorgten am Set nicht nur farbenfrohe Styles, sondern auch unsere Playlist. Wozu Cornelia gerade tanzt? Natürlich zu „Girls Just Want To Have Fun“! „Der richtige BH bedeutet mehr als die richtige Größe. Er bedeutet auch, sich frei zu bewegen und sich in jedem Moment großartig zu fühlen“, so Rosmarie Rotter, Geschäftsführerin von Palmers. Der sonnengelbe „Sybile“ (€ 49,95) kommt deshalb mit durchsichtigen Seitenteilen und 3/4 gepolsterten Cups. „Dadurch sitzt der BH ideal und ist sehr komfortabel. So fühle ich mich am wohlsten“, so die 50-jährige Cornelia.