ESC 2026: Mit „Fashion For Europe“ wird Wien zum Catwalk

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Liliana Klein vor dem Wiener Rathaus

Liliana Klein, Veranstalterin von „Fashion For Europe“

©Chris Singer
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Am 15. Mai bringt „Fashion for Europe“ wieder internationale Designer:innen in der Hauptstadt zusammen.

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Katrin Jaritz

United by Fashion

Sind Sie auch schon im ESC-Fieber? Am dritten Maiwochenende findet das große Finale des Musikwettbewerbs statt – aber auch in den Tagen davor tut sich in Wien einiges. Neben der „Opening Ceremony“ am 10. Mai und diversen Ausstellungen, Paneldiskussionen oder Clubbings findet mit „Fashion for Europe“ auch etwas für Modeliebhaber:innen statt.

Prämiere feierte das Event bereits 2015, als Conchita Wurst den Eurovision Song Contest nach Österreich holte. Jetzt gibt‘s das Comeback der Modenschau, bei der Kreative aus zwölf Nationen ihre Kreationen vor rund 10.000 Zuschauer:innen präsentieren.

Von Österreich bis Litauen

Initiiert wird „Fashion for Europe“ von Event-Organisatorin Liliana Klein. Österreich wird dabei (wie auch schon vor elf Jahren) von Lena Hoschek vertreten. Weitere spannende Teilnehmer:innen: Teemu Muurimäki (der Finne kleidete u.a. JJ für den vergangene ESC ein), Katerina Kvit (die Ukrainerin führt ein gleichnamiges Label, welches besonders für seine hochwertigen Lederpieces bekannt ist) und Laura Daili (die litauische Designerin zeigte ihre Kreationen bereits in Riga, Amsterdam, New York und Tokyo).

Für Deutschland ist außerdem Marjo Trachten am Start, Italien bringt Luis Trenker auf den Runway und für die Slowakei ist Atelier Musa dabei.

Zusätzlich zur Modenschau gibt‘s Liveauftritte von Roman Chistyakov und Una Hullmann von der Wiener Volksoper. Klein ergänzt: „Fashion for Europe ist kein Wettbewerb, wir bringen Europa auf einer Bühne zusammen“.

Wann und wo? Freitag, 15. Mai, 20:00 Uhr, Wiener Rathausplatz

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Über die Autor:innen

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Katrin Jaritz

Redakteurin für Mode & Beauty

Katrin schreibt für WOMAN für das Ressort Mode & Beauty.

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