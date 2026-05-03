ESC 2026: Mit „Fashion For Europe“ wird Wien zum Catwalk

Sind Sie auch schon im ESC-Fieber? Am dritten Maiwochenende findet das große Finale des Musikwettbewerbs statt – aber auch in den Tagen davor tut sich in Wien einiges. Neben der „Opening Ceremony“ am 10. Mai und diversen Ausstellungen, Paneldiskussionen oder Clubbings findet mit „Fashion for Europe“ auch etwas für Modeliebhaber:innen statt.

Prämiere feierte das Event bereits 2015, als Conchita Wurst den Eurovision Song Contest nach Österreich holte. Jetzt gibt‘s das Comeback der Modenschau, bei der Kreative aus zwölf Nationen ihre Kreationen vor rund 10.000 Zuschauer:innen präsentieren.