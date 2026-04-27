„Der Teufel trägt Prada“: Kult-Comeback im Wandel

Miranda Priestly (Meryl Streep) stöckelt in knallroten Valentino-High-Heels Richtung Aufzug, wo sie auf Andy Sachs (Anne Hathaway) trifft. Ein kühler, abschätziger Blick und ein knappes „Wurde auch Zeit“ – mehr Freundlichkeit gibt’s von der Chefredakteurin für ihre ehemalige Assistentin nicht. Der erste Trailer zur Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ verspricht erneut unterhaltsam bissige Dialoge. Und Meryl Streep und Anne Hathaway haben selbst zwei Jahrzehnte nach Teil eins nichts an Strahlkraft verloren. Wir erinnern uns: 2006 nimmt die junge Journalistin Andy einen Job beim fiktiven Modemagazin Runway an und erlebt, wie sehr sie die Arbeit mit ihrer eiskalten, knallharten Chefin Miranda Priestly moralisch, privat und beruflich fordert.