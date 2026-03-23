Inklusive Styles: so setzt sich Adaptive Mode für eine barrierefreie Welt ein

Adaptive Designs, auch barrierefreie Mode genannt, bezeichnen jene Kleidung, die für solche besonderen Bedürfnisse kreiert wurde. Wichtig dabei: die Kleidung soll nicht nur funktional sein, sondern auch stylish. „Entscheidend ist dafür, Funktionalität von Anfang an in den Designprozess zu integrieren – und nicht erst nachträglich. Wenn adaptive Funktionen früh mitgedacht werden, entstehen Kleidungsstücke, die in erster Linie modisch sind und gleichzeitig praktische Vorteile bieten“, erklärt Charlie Magadah-Williams, Head of Inclusion & Community Impact bei Primark im WOMAN-Interview.

Für sein Engagement im Bereich Adaptiver Mode wurde der irische Textilkonzern gerade im Rahmen des „Zero Project“ ausgezeichnet. Das internationale Netzwerk mit Sitz in Wien würdigt jährlich innovative Lösungen um eine „Welt ohne Barrieren“ zu fördern.