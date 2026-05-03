Model Alek Wek über Sportswear und kulturelle Erben

Für die vier Kreationen der Sonderedition arbeiteten Zalando und Puma außerdem mit Super Yaya zusammen. Hinter dem Damenlabel steht Rym Beydoun, die mit Wurzeln in Abidjan und Beirut afrikanische Einflüsse mit zeitgenössischer Mode und einem starken Fokus auf Weiblichkeit verbindet.

Die gemeinsame Kollektion launcht in zwei Drops: zuerst erscheint eine Kreation aus Canvas, die von den Bewegungen der Tanzschule „Mudra Afrique“ inspiriert ist. Danach folgt eine Version aus Lackleder, die eine elegantere Ästhetik und Stilelemente aus der Porträtkunst aufgreift. Kampagnengesicht ist das südsudanische Model Alek Wek. Sie floh 1985 vor dem Bürgerkrieg nach Großbritannien, wo sie 1995 auf einem Outdoor-Markt von einem Model-Scout entdeckt wurde. Nur zwei Jahre später schrieb sie als erstes afrikanisches Model auf dem Cover der Elle Geschichte.

Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie mit Designern wie Marc Jacobs zusammen und war zudem in Musikvideos von Tina Turner und Janet Jackson zu sehen. Heute engagiert sie sich unter anderem als Botschafterin für UNICEF und Ärzte ohne Grenzen. Wie sich ihre Karriere in der aktuellen Kampagne widerspiegelt, verriet Alek Wek im Gespräch.