Was wir von Lily Collins Stilbewusstsein lernen können

Zalando ernennt „Emily in Paris“-Star Lily Collins zur ersten globalen Markenbotschafterin! Bekannt für ihren expressiven und wandelbaren Modestil, inspiriert die Schauspielerin dazu, Individualität zu feiern und sich starren Fashion-Regeln zu widersetzen.
„Lily Collins verkörpert genau jene kreative Ausdruckskraft, die wir unseren Kund:innen vermitteln wollen: Mode als Werkzeug für Selbstbewusstsein, egal ob im Alltag oder bei besonderen Anlässen“, heißt es dazu von James Rothwell, SVP Marketing bei Zalando.
Welche Rolle Kleidung für die 36-Jährige – sowohl privat, als auch beruflich – spielt, welcher Serien-Look ihr am besten gefällt und wie sie ihr aktueller Wohnort modisch beeinflusst, verrät sie im Interview.
Glückwunsch zur Rolle als erste globale Markenbotschafterin für Zalando! Was bedeutet diese Zusammenarbeit für dich?
Es ist total spannend, mit einer Plattform zusammenzuarbeiten, die Individualität feiert und gleichzeitig tollen Style für jeden zugänglich macht. Dass ich Zalandos erste globale Markenbotschafterin werde, fühlt sich für mich ganz natürlich an – es passt genau dazu, wie ich Mode sehe: mit einer klaren Vision, viel Kreativität und immer offen für Inspiration.
Man kennt dich für deinen expressiven, verspielten Stil – egal ob vor der Kamera oder privat. Gibt es bestimmte Momente oder Stimmungen, in denen du besonders Lust bekommst, mit deinem Look zu experimentieren?
Für mich war Mode schon immer eine Möglichkeit, Geschichten zu erzählen. Sie kann ausdrucksstark und magisch sein oder eben ganz dezent und zurückhaltend. Es ist ein wunderbarer Weg, die eigene Persönlichkeit zu zeigen, und ich mochte es schon immer, spielerisch mit meinen Outfits umzugehen. Ich lasse mich von meiner Laune leiten, von der Stadt, in der ich gerade bin, von meinem Terminkalender oder dem Charakter, den ich gerade spiele. Meine liebsten Fashion-Momente entstehen oft dann, wenn ich mich kreativ und spontan fühle. Ich will ich selbst sein, aber ich liebe es auch, Sachen zu tragen, die unerwartet sind und einfach Spaß machen.
Welche Rolle spielt Kleidung bei der Vorbereitung auf neue Rollen oder Castings? Wie hilft dir das passende Outfit dabei, in den richtigen „Headspace“ zu kommen?
Wenn ich mich auf eine neue Rolle vorbereite oder zu einem Casting gehe, helfen mir die Outfits dabei, richtig tief in den Charakter einzutauchen. Kleidung hat so viel mit den Intentionen und dem Wesen einer Figur und des gesamten Projekts zu tun. Sie verrät extrem viel über einen Charakter und hilft mir dabei, mich voll in seine Welt einzufühlen – so kann ich die Rolle ganz intuitiv zum Leben erwecken.
Durch Emily Cooper bist du viel in Europa herumgekommen und in verschiedene Modewelten eingetaucht – von der Pariser Eleganz bis hin zum italienischen Glamour. Gibt es einen Look aus der Serie, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Es gab über die Staffeln hinweg so viele unvergessliche Looks. Aber einer meiner absoluten Favoriten war der schwarz-weiß gestreifte Catsuit mit dem Hut, den Emily in Staffel 4 auf dem Maskenball trug. Das Design wurde von Harris Reed entworfen. Harris ist ein Freund von mir, deshalb war es ein echter Traum, bei diesem Look mit ihm zusammenzuarbeiten.
Wir alle kennen diesen Moment vor dem Kleiderschrank: „Ich habe absolut nichts zum Anziehen!“ Wie gehst du damit um, und was ist dein Tipp für jemanden, der seinen eigenen Stil erst wieder finden muss?
Mein Tipp: Fang klein an und hör auf dein Bauchgefühl und deine Persönlichkeit. Ich habe gelernt, dass das Anziehen viel leichter fällt, wenn man nichts erzwingt, was eigentlich gar nicht zu einem passt. Schau dir an, was der Tag bringt, und greif zu den Teilen, in denen du dich intuitiv wohlfühlst – das gibt dir das nötige Selbstvertrauen für jede Situation. Stil sollte einfach ein natürlicher Ausdruck von dir selbst sein.
Du lebst seit kurzem in Kopenhagen – einer Stadt, die für ihren mühelosen, funktionalen Style bekannt ist. Hat der Norden deinen Kleiderschrank oder deine Einstellung zu Mode verändert?
Die Zeit in Kopenhagen hat mich definitiv geprägt. Ich liebe diese Leichtigkeit, mit der die Leute dort an Mode herangehen. Alles wirkt durchdacht und funktional, aber nie überladen. Es gibt dort so ein stilles Selbstbewusstsein beim Stylen, das ich inzwischen richtig in meinen eigenen Look übernommen habe.