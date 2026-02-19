Was wir von Lily Collins Stilbewusstsein lernen können

Zalando ernennt „Emily in Paris“-Star Lily Collins zur ersten globalen Markenbotschafterin! Bekannt für ihren expressiven und wandelbaren Modestil, inspiriert die Schauspielerin dazu, Individualität zu feiern und sich starren Fashion-Regeln zu widersetzen.

„Lily Collins verkörpert genau jene kreative Ausdruckskraft, die wir unseren Kund:innen vermitteln wollen: Mode als Werkzeug für Selbstbewusstsein, egal ob im Alltag oder bei besonderen Anlässen“, heißt es dazu von James Rothwell, SVP Marketing bei Zalando.

Welche Rolle Kleidung für die 36-Jährige – sowohl privat, als auch beruflich – spielt, welcher Serien-Look ihr am besten gefällt und wie sie ihr aktueller Wohnort modisch beeinflusst, verrät sie im Interview.