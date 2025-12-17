Jella Haase verrät ihre Beauty-Rituale

Wer (so wie wir) vor zehn Jahren „Fack ju Göhte“ gesehen oder zumindest über soziale Medien mitbekommen hat, verbindet Jella Haase wohl instinktiv mit ihrem Film-Charakter „Chantal“, der mit knallblauem Lidschatten, verlaufener Mascara und pinken Barbie-Lippen auffiel. Als wir sie im September in ihrer Heimatstadt Berlin treffen, tritt sie aber weder als respektlose Schülerin noch als aufmüpfige Nazi-Killerin (wie in der Netflix-Serie „Kleo“) auf, sondern als entspannte und offenherzige Persönlichkeit, die mit ihrer Natürlichkeit fasziniert – sowohl mit ihrer lockeren Art als auch mit ihrem Erscheinungsbild: Polo-Shirt, Jeans, Loafer, dazu ein erfrischend ungeschminktes Gesicht. „Ich benutze privat mittlerweile gar kein Make-up mehr“, erklärt sie direkt zu Beginn des Termins. Der Anlass des Treffens: eine exklusive Masterclass gemeinsam mit der deutschen Naturkosmetikmarke Lavera. Für diese agiert die Schauspielerin seit September als Markenbotschafterin. Das passt gut, schließlich setzt sich die 33-Jährige seit Jahren für Menschenrechte – etwa mit ihrer mit Standing Ovations belohnten Rede beim Bayerischen Filmpreis – wie auch für Nachhaltigkeit und Tierschutz ein.