Im Talk: Kendall Jenner ist die neue Duft-Botschafterin von Emporio Armani

Mit „Power of You“ lanciert Emporio Armani eine leuchtend-sinnliche Duftneuheit, die mit Noten aus Maracuja-Passionsfrucht, Frangipani, Vanille und Zistrosen die Botschaft „Light up every room“ trägt.
Verkörpert wird die energetisierende Ausstrahlung des Eau de Parfums von Kendall Jenner – der neuen internationalen Botschafterin für Düfte des Hauses. Im Interview spricht das Model über die Zusammenarbeit, wie sie selbst „einen Raum erhellt“ und warum es so wichtig ist, immer freundlich zu sich selbst zu sein.
Sie sind die neue globale Duft-Botschafterin für Emporio Armani. Was hat Sie zur Zusammenarbeit bewogen?
Ich wollte mich mit einer Marke verbinden, die einen freigeistigen Ansatz und authentisches Selbstbewusstsein schätzt. Die Vision von Emporio Armani war schon immer, Menschen zu motivieren, ihr authentischstes Selbst zum Ausdruck zu bringen, und das ist eine Botschaft, mit der ich mich wirklich identifizieren kann. Global Fragrance Ambassador zu werden, fühlte sich demnach wie eine natürliche Entscheidung an.
Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit der Marke Emporio Armani?
Meine früheste Erinnerung sind vermutlich die stilvollen Werbekampagnen, die immer diese coole, mühelose Energie verkörperten. Emporio Armani versteht es sich als etablierte, beständige Marke, jung und dynamisch zu präsentieren.
Was begeistert Sie am meisten daran, Teil der Einführung des neuen Duftes zu sein?
Sowohl die Zusammenarbeit mit dem großartigen Team als auch der Duft selbst! Er verleiht einem dieses „Main Character”-Gefühl, und ich freue mich sehr darauf, dass nun alle diese lebendige Energie erleben können.
Der neue Duft steht unter dem Motto „Light up every room“. Was bedeutet es für Sie einen Raum zu erhellen?
Für mich bedeutet das nicht, die lauteste Person zu sein, sondern eine ansteckende, positive Energie auszustrahlen, die daraus entsteht, dass man wirklich selbstbewusst ist.
Und wie findet man diese Energie in sich selbst?
Mein wichtigster Tipp ist freundlicher zu sich selbst zu sein. Und ich glaube, dass es hilft, wenn man Dinge findet, die einen wirklich glücklich und selbstbewusst machen.
Wie versuchen Sie als Person des öffentlichen Lebens ein Vorbild für andere Menschen – insbesondere für junge Frauen – zu sein?
Ich versuche, so authentisch wie möglich zu sein, und hoffe, dass dies andere dazu inspiriert, es mir gleichzutun. Das Wirkungsvollste, was man tun kann, ist, man selbst zu sein und seine Individualität anzunehmen. Unsere Individualität macht uns schön.
Wie gelingt es Ihnen authentisch und sich selbst treu zu sein, obwohl Sie ständig im Rampenlicht stehen?
Ich versuche, bei allem, was ich tue, sehr bewusst vorzugehen, egal ob es um die Arbeit geht oder darum, mit wem ich meine Zeit verbringe. Wenn man bewusst handelt, fällt es einem leichter, sein wahres Ich zu zeigen.
„Power of You“ spricht Frauen an, die in ihrer Wahrheit verwurzelt sind, Selbstbewusstsein ausstrahlen und gemeinsam eine starke Gemeinschaft bilden. Wie interpretieren Sie dieses Konzept?
In seiner Wahrheit verwurzelt zu sein bedeutet, zu wissen, wer man ist. Und das ist der ultimative Selbstvertrauensschub! Der Duft hilft mir, mich daran zu erinnern. Wenn man ihn aufsprüht, gibt er einem das Gefühl, zu allem bereit zu sein.
Wie glauben Sie, wird diese Botschaft angenommen?
Ich hoffe, dass diese Botschaft starken Anklang findet, denn es geht darum, sein volles Potenzial auszuschöpfen. „Power of You“ erinnert daran, alle Negativität abzulegen und selbstbewusste positive Energie zu verkörpern. Und ich denke, dass Frauen sich mit der Idee identifizieren können, dass der Duft nicht nur ein Duft ist, sondern ein Mittel, um eben dieses Gefühl zu verstärken.
Wann tragen Sie „Power of You“ am liebsten?
Der Duft ist so vielseitig, dass ich ihn sowohl bei einem Tag voller Meetings als auch bei einem Abend mit meinen Freund:innen tragen kann. Er passt zu allen Anlässen und hat einfach diese Ausstrahlung, mit der man überall Eindruck macht. Das liebe ich daran.
Haben Sie eine spezielle Technik, wie Sie Parfums auftragen?
Mein Ritual besteht darin, mich immer direkt nach dem Anziehen zu parfümieren und dann als letzten Schliff noch einmal ein wenig Parfüm auf mein Haar und meine Kleidung zu sprühen.
Maracuja-Passionsfrucht, Frangipani, Vanille, Zistrose – was sind Ihre Lieblingsnoten in „Power of You“?
Den Maracuja-Akkord mag ich besonders gerne. Es ist diese lebendige, tropische Note, die den ganzen Duft so unvergesslich und einzigartig macht. Die Vanille verleiht ihm außerdem eine warme, sinnliche, cremige Süße, die ihn noch komplexer und süchtig machender macht. Diese Kombination ist perfekt passend und unerwartet zugleich.
Nehmen Sie Ihre Lieblingsdüfte auch auf Reisen mit? Und wenn ja, was sind Ihre Tipps für das Fliegen mit Parfüm?
Ja, natürlich! Mein Tipp ist, auf Reisegrößen der Lieblingsdüfte zu setzen und diese immer verschlossen in einem separaten kleinen Kosmetiktäschchen im aufgegebenen Gepäck aufzubewahren, um ein versehentliches Auslaufen zu verhindern.