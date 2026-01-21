Im Talk: Kendall Jenner ist die neue Duft-Botschafterin von Emporio Armani

Mit „Power of You“ lanciert Emporio Armani eine leuchtend-sinnliche Duftneuheit, die mit Noten aus Maracuja-Passionsfrucht, Frangipani, Vanille und Zistrosen die Botschaft „Light up every room“ trägt.

Verkörpert wird die energetisierende Ausstrahlung des Eau de Parfums von Kendall Jenner – der neuen internationalen Botschafterin für Düfte des Hauses. Im Interview spricht das Model über die Zusammenarbeit, wie sie selbst „einen Raum erhellt“ und warum es so wichtig ist, immer freundlich zu sich selbst zu sein.