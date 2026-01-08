Mushroom Beauty bitte!

Wie Hobbysammler:innen wissen: Pilz ist nicht gleich Pilz. In der Hautpflege gibt es verschiedene Arten, die gezielt für unterschiedliche Bedürfnisse eingesetzt werden. „Wer sich den aktuellen Hype um Vitalpilze anschaut, stößt bei der Recherche unweigerlich auf die Gründe, weshalb sie seit Langem so geschätzt werden“, erklärt Dania Volk, Marketing-Leiterin bei Seewald Ortho. Viele der Pilze, die in Kosmetik und Medizin verwendet werden, sind adaptogen, sie enthalten natürliche Pflanzenstoffe, die dem Körper helfen, besser mit Stress umzugehen. Einige Arten überzeugen weiters mit antioxidativen Eigenschaften beziehungsweise der Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern und zu binden. Andere wiederum fördern die Zellerneuerung und steigern die Hautelastizität. Auf die Idee, im Wald gesammelte Pilze selbst zu einer Gesichtsmaske zu verarbeiten, sollte man jedoch auch bei umfassender Pilzexpertise lieber nicht kommen. Volk betont: „Für Biokosmetik-Produkte werden meist Extrakte verwendet, hier sind die kostbaren Inhaltsstoffe in deutlich höherer Konzentration enthalten als im rohen Pilz.“