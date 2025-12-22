Beautytrend Neurokosmetik: Diese Pflege geht uns auf die Nerven

Haben wir besonders viel Stress, zu wenig Schlaf oder sind traurig beziehungsweise ängstlich, merkt das unsere Haut – der Teint wird fahl und trocken, kleine Falten erscheinen besonders prägnant, Unreinheiten werden zum Dauerproblem. Als Spiegelbild der Seele reagiert unsere Haut auf psychische Unruhen meist sofort. Denn über Neurotransmitter kommunizieren die Haut und unser Gehirn miteinander – eine Erkenntnis, die Wissenschaftler:innen und Kosmetikunternehmen zur Entwicklung und Erforschung der Neurokosmetik inspirierte. Doch was genau ist das?

Eine offizielle Definition gibt es bisher nicht. Pauline Poussin, Scientific Communication Managerin bei der Neurokosmetikmarke Neur|aé, wagt dennoch eine Zusammenfassung: „Die Neurowissenschaft widmet sich der Erforschung des Nervensystems, des Gehirns und seiner Milliarden von Neuronen sowie deren Wechselwirkungen mit dem Rest des Körpers. Ein Teil dieser Disziplin konzentriert sich auf die Wechselwirkungen zwischen unserem Gehirn und dem größten Organ unseres Körpers, der Haut. Neurokosmetik nutzt die Erkenntnisse aus Gehirnforschung und Kosmetik, um die Gefühlszustände, die beim Älterwerden die Haut beeinflussen, gezielt zu steuern.“ Diese Skincare-Innovation kann also über die Haut Signale an das Nervensystem senden und damit emotionale Prozesse beeinflussen, die für die Haut relevant sind. Im Unterschied zu „traditioneller“ Hautpflege, die auf die Zellen der Epidermis und Dermis, Lipide oder bestimmte Strukturproteine wie Kollagen oder Elastin abzielt, wirkt Neurokosmetik auf sensorische Nervenfasern der Haut sowie auf Moleküle, die für die Übertragung von Nachrichten zwischen Haut und Gehirn verantwortlich sind. Das funktioniert über bestimmte Pflegewirkstoffe, die die Aktivität von Neurotransmittern beeinflussen, also von jenen chemischen Botenstoffen, die elektrische Signale über Synapsen von einer Nervenzelle zu einer anderen übertragen. Wie das konkret aussehen kann, erklärt Pauline Poussin: „Für die Entwicklung von Neur|aé haben unsere Expert:innen Wirkstoffe natürlichen Ursprungs ausgewählt, die das Gleichgewicht der Haut aufrechterhalten, indem sie direkt auf die Neurotransmitter der Haut einwirken – entweder auf die ‚positiven‘ (z.B. Endorphine und GABA) oder auf die ‚negativen‘ (wie etwa Cortisol oder CGRP). So reguliert beispielsweise der Extrakt aus rotem Indigo einen Überschuss an Cortisol und fördert die Endorphinproduktion, um die Haut wieder in Balance zu bringen, während Eperua-Extrakt einen Überschuss an CGRP reguliert, wodurch die Haut beruhigt und besänftigt wird.“ Je nach Wirkstoffen können neurokosmetische Produkte also für Entspannung und Ruhe sorgen oder unsere Laune verbessern.