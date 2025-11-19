Mythos Cortisol Face: gibt es das wirklich?

Glaubt man Stimmen auf Instagram und Co. soll sich dies auf eine ganz spezielle Art in unserem Gesicht bemerkbar machen. Beim sogenannten Cortisol Face wirkt die Haut etwa besonders aufgequollen. Ob eine solche charakteristische Einordnung aber überhaupt möglich ist, ist umstritten. Dr. Ortlechner rät zu Vorsicht: „An solche Trendbegriffe muss man sehr differenziert rangehen. Nicht bei jedem Menschen, der unter Hautproblemen leidet, ist Stress die Ursache. Wenn ich als Ärztin aber höre, dass meine Patient:innen vermehrt Stress haben, sehe ich ihnen das schon im Gesicht an.“ Was man dagegen tun kann? Grundsätzlich empfiehlt es sich, auf eine milde und reduzierte Pflege zu setzen, die unsere Haut nicht zusätzlich angreift. Man sollte aggressive Peelings vermeiden und auf beruhigende Inhaltsstoffe wie etwa Panthenol, Niacinamide und Ceramide setzen. Dazu wird oft zu entspannenden Abendroutinen geraten, die diverse Massageschritte oder Aromatherapie enthalten. Wer Lust und Zeit hat, kann solche Steps integrieren, fühlt man sich davon aber zusätzlich unter Druck gesetzt, ist es ratsam, bei einer minimalistischen Routine zu bleiben. Und: „Die Flamme kommt von innen. Ich muss also stets versuchen, das Feuer in seiner Ursache zu bekämpfen – etwa durch eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und die Aufnahme von Vitaminen. Behandle ich die Haut lediglich von außen, kaschiere ich die Symptome nur“, so die Wiener Dermatologin. Auf der To-do-Liste für heute steht also: durchatmen, etwas Gesundes kochen und ausnahmsweise früh(er) ins Bett gehen.