Trendwirkstoff Apfel – so pflegt das Superfood unsere Haut

Der tägliche Apfelgenuss ist schon sprichwörtlich ein echter Gesundheits-Booster. Aber wussten Sie, dass der Obstklassiker auch unzählige Benefits für unsere Haut hat?
Als natürlicher Hautpflege-Wirkstoff enthalten Äpfel jede Menge Vitamin C, welches die Haut aufhellt und ebenmäßig strahlen lässt. Außerdem sind sie reich an Antioxidantien – gerade in der Schale finden sich (neben Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen) antioxidative Polyphenole wie Quercetin beziehungsweise Flavonoide, die uns vor freien Radikalen und damit vor möglichen Zellschäden schützen. Für ein schönes Hautbild sorgt das Obst auch aufgrund der enthaltenen pflanzlichen Enzyme, die, besonders in Form von Peelings, abgestorbene Hautzellen entfernen und auf diese Weise das allgemeine Hautbild verbessern. Zusätzlich glätten die natürlichen Säuren der Früchte und wirken gleichzeitig gegen Altersflecken. DIY-Tipp: Zu Hause kann man besonders einfach von den Benefits profitieren, indem man sich saubere Apfelscheiben auf das Gesicht legt und sanft darüber massiert.
In Österreich gibt es etwa 2.000 bis 3.000 verschiedene Apfelsorten. Besonders gesund sind alte, ursprüngliche Arten wie „Cox Orange“ oder „Boskoop“, da diese im Gegensatz zu den hochgezüchteten Sorten garantiert noch die volle natürliche Vitamin- und Nährstoffpower haben. In Hautpflegeprodukten kommt das Superfood als Extrakt beziehungsweise Saft, aber auch in gemahlener oder getrockneter Form zum Einsatz. Für die Herstellung des Beauty-Wirkstoffs können auch Reste aus der Lebensmittelindustrie verwendet werden – dann ist die Apfel-Skincare nicht nur für unsere Haut gut, sondern darüber hinaus auch noch nachhaltig und umweltfreundlich.