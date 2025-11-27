Trendwirkstoff Apfel – so pflegt das Superfood unsere Haut

Als natürlicher Hautpflege-Wirkstoff enthalten Äpfel jede Menge Vitamin C, welches die Haut aufhellt und ebenmäßig strahlen lässt. Außerdem sind sie reich an Antioxidantien – gerade in der Schale finden sich (neben Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen) antioxidative Polyphenole wie Quercetin beziehungsweise Flavonoide, die uns vor freien Radikalen und damit vor möglichen Zellschäden schützen. Für ein schönes Hautbild sorgt das Obst auch aufgrund der enthaltenen pflanzlichen Enzyme, die, besonders in Form von Peelings, abgestorbene Hautzellen entfernen und auf diese Weise das allgemeine Hautbild verbessern. Zusätzlich glätten die natürlichen Säuren der Früchte und wirken gleichzeitig gegen Altersflecken. DIY-Tipp: Zu Hause kann man besonders einfach von den Benefits profitieren, indem man sich saubere Apfelscheiben auf das Gesicht legt und sanft darüber massiert.