Das hat (Business) Klasse!

STATE OF THE ART. Die neue „Selection"-Kollektion von Mango zeigt, wie ein zeitgemäßer Hosenanzug aussieht: Extrem cleane, gerade Cuts und extralange Pants zaubern Megabeine.©Werk
Seriös, zeitlos und dennoch höchst stylish? Gelingt mit diesen sechs officetauglichen Key-Trends samt Styling-Ideen für die frische Modesaison.
Organische Optiken bestimmen nun das Schmuckdesign. Die weichen Formen und edlen Schwünge sind ein idealer Gegenpart zu klaren Linien und straighten Outfits. Vor allem Silberschmuck (oder Weißgold bzw. Platin) hat es uns jetzt angetan, denn davon kann man mehrere Pieces stacken oder gelayert tragen, ohne dass es überladen wirkt.
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