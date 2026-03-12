Das hat (Business) Klasse!

Paid Content Identifier
Exklusiv für Abonnent:innen
Subressort
Fashion
Aktualisiert
Lesezeit
9 min
STATE OF THE ART. Die neue „Selection"-Kollektion von Mango zeigt, wie ein zeitgemäßer Hosenanzug aussieht: Extrem cleane, gerade Cuts und extralange Pants zaubern Megabeine.©Werk
  1. home
  2. Beauty
  3. Fashion

Seriös, zeitlos und dennoch höchst stylish? Gelingt mit diesen sechs officetauglichen Key-Trends samt Styling-Ideen für die frische Modesaison.

von

Bild von Michaela Strachwitz

Michaela Strachwitz

Organische Optiken bestimmen nun das Schmuckdesign. Die weichen Formen und edlen Schwünge sind ein idealer Gegenpart zu klaren Linien und straighten Outfits. Vor allem Silberschmuck (oder Weißgold bzw. Platin) hat es uns jetzt angetan, denn davon kann man mehrere Pieces stacken oder gelayert tragen, ohne dass es überladen wirkt.

Paid Content Identifier

Make YOUR world more WOMAN

Bereits Abonnentin? HIER zum Login.
Unsere Empfehlungen für Sie:

Abo auswählen

oder entdecken Sie unsere Abopakete der Saison HIER