Das hat (Business) Klasse!

Organische Optiken bestimmen nun das Schmuckdesign. Die weichen Formen und edlen Schwünge sind ein idealer Gegenpart zu klaren Linien und straighten Outfits. Vor allem Silberschmuck (oder Weißgold bzw. Platin) hat es uns jetzt angetan, denn davon kann man mehrere Pieces stacken oder gelayert tragen, ohne dass es überladen wirkt.