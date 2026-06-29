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Zimmermann Kleider: Die schönsten Looks und wie Sie sie stilvoll kombinieren

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Fashion
Aktualisiert
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©Foto: Zimmermann X Mytheresa
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Kaum eine Brand entwirft so viele Must have Kleider wie Zimmermann und setzt damit immer wieder Trend Statements. Wir zeigen die schönsten Looks inklusive Styling und Kombinationsideen.

von

Bild von Michaela Strachwitz

Michaela Strachwitz

Grafische Eleganz

Großflächige grafische Muster wirken vor allem auf Maxilängen und fließenden Stoffen wie Seide ideal, da sie so am besten zur Geltung kommen. Besonders raffiniert sind rückenfreie Cuts und Neckholder-Varianten. Dazu stylen wir Accessoires in einer der Farben, die im Print vorkommen.

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