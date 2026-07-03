Die Holiday Capsule Wardrobe: 12 Teile, kein Übergepäck + Checkliste zum Download

Für den Sommerurlaub packen muss kein Stressfaktor sein. Diese zwölf Stücke tragen Sie durch den ganzen Sommer.
Es gibt diesen Moment, kurz vor der Abreise. Der Koffer steht offen auf dem Bett, draußen brütet die Hitze, und man wirft panisch alles in den Koffer, was man finden kann. Frei nach dem Motto: "vielleicht brauche ich das 7. Kleid doch, vielleicht trage ich diese Bluse im Urlaub endlich und vielleicht finde ich, dass mir diese Hose am Strand endlich steht." Sind wir uns ehrlich, was wir zu Hause nicht gerne tragen, wird im Urlaub nicht magischerweise zum Favoriten. Am Ende ist der Koffer unnötig schwer, am Urlaubsort trägt man dieselben zwei Sachen wie immer und der Rest kommt sauber - aber zerknittert - wieder nach Hause.
Die gute Nachricht ist, es geht auch anders. Das Prinzip heißt Capsule Wardrobe, und es ist keine neue Idee, sondern eine sehr alte: Wenig, aber das richtige mitnehmen. Eine kleine, feine Auswahl an (passenden) Teilen, die alle miteinander kombiniert werden können – gleiche Farbfamilie, gute Stoffe, Schnitte, die sich nicht im Weg stehen. Aus zwölf Stücken entstehen so mühelos zwei, drei Wochen chice Garderobe, vom Frühstück am Meer bis zum Abendessen in der Stadt.
Der Trick liegt in der Farbpalette und der bewussten Auswahl an Lieblingsteilen. Wer sich auf zwei, drei Töne einigt bekommt Teile, die sich beinahe von selbst kombinieren. Dazu ein stimmiger Farbklecks. Kein Grübeln am Morgen, kein Übergepäck, und bei heißen Temperaturen genau die Leichtigkeit, die man sich wünscht.
Diese zwölf Teile bilden das Gerüst.
1. Die weite Leinenhose
Das Rückgrat der ganzen Garderobe. Luftig, unkompliziert, zu allem tragbar – barfuß am Vormittag, mit Sandale und Hemd am Abend. Ein Basisteil, auf dem alles andere aufbaut.
2. Die elegante Bermuda
Kürzer als die Hose, erwachsener als die Shorts. Eine gut geschnittene Bermuda in derselben Farbfamilie deckt heiße Tage ab, ohne beliebig zu wirken. Und mit Bluse wird sie sogar dinner-tauglich.
3. Die Oversized Bluse
Wenn ein Teil unverzichtbar ist, dann dieses. Offen über dem Badeanzug, geknöpft zur Hose, über die Schultern gelegt, wenn die Klimaanlage zu ehrgeizig ist. Die Oversized Bluse ist im Sommer, was der Blazer im Winter ist.
4. Das Seidentop
Ein schlichtes Trägertop in Seide oder Satin. Tagsüber lässig zur Leinenhose, abends unter dem Blazer sofort elegant. Der große Vorteil: Es zieht die Capsule Richtung Abend, ohne ein zusätzliches Teil zu brauchen.
5. Das luftige Tageskleid
Das Teil für die Tage, an denen man nicht nachdenken möchte. Ein leichtes Midikleid, über den Kopf gezogen, fertig. Am Strand über dem Badeanzug, in der Stadt mit flacher Sandale.
6. Das Kleid für den Abend
Ein einziges, chiceres Kleid genügt für jeden Abend, an dem es etwas mehr sein darf. Kein Muster, keine Mühe – das Kleid, das mit einer Sandale und einem Paar Ohrringen sofort angezogen aussieht.
7. Der leichte Blazer
Oder ein Overshirt, ganz nach Geschmack. Etwas, das man über die Schultern werfen kann, wenn die Sonne weg ist und der Abend kühler wird. Legt sich über Kleid, Hemd oder Shirt und macht aus einem Tages- einen Abend-Look.
8. Der feine Strickpullover
Der Sommer hat kühle Momente – am frühen Morgen, auf dem Boot, im überklimatisierten Restaurant. Ein dünner Strick in Baumwolle oder Leinen wiegt fast nichts im Koffer und rettet genau diese Stunden.
9. Der einteilige Badeanzug
Ein gut sitzender Badeanzug ist mehr als Bademode: Mit der Leinenhose oder unter dem offenen Hemd wird er zum Body und trägt durch den ganzen Tag. Ein Teil, zwei Funktionen.
10. Das große Tuch
Das vielleicht unterschätzteste Stück im Koffer. Als Pareo am Strand, als Schal am kühlen Abend, als Decke im Zug, notfalls als Rock oder als Oberteil gebunden. Ein großes, schönes Tuch ist die Antwort auf Situationen, an die man beim Packen nicht gedacht hat.
11. Die flachen Sandalen
Das Paar für den Tag. Bequem genug für Kopfsteinpflaster und lange Spaziergänge, schön genug, um nicht nach Wanderung auszusehen. In einem neutralen Leder passen sie zu jedem der elf anderen Teile. Hier wirklich auf die bequemen, bewerten Sandalen setzen, statt auf neue, ungetragene. Die schmerzhaften Blasen sind es nicht wert.
12. Die Sandale für den Abend
Ein zweites Paar, etwas femininer – eine Absatzsandale oder eine elegante Riemchenvariante. Sie ist der einzige Luxus, den diese Liste sich erlaubt, und der Unterschied zwischen „vom Strand gekommen" und „für den Abend angezogen".
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Zwölf Teile, unendlich viele Tage
Das Schöne daran: Einmal zusammengestellt, bleibt diese Garderobe Jahr für Jahr gültig. Zeitlose Schnitte in den Lieblingsfarben Farben gehen nicht aus der Mode – man ergänzt höchstens ein neues Tuch, ein frisches Paar Sandalen. Die Capsule Wardrobe ist am Ende weniger eine Packmethode als eine Haltung: gute Schnitte in hochwertigen Stoffen sind mehr wert als schnelllebige Trends.
Und damit der Vorsatz auch im Koffer ankommt, haben wir das Ganze für Sie zusammengefasst – zwölf Teile zum Abhaken, bevor Sie den Deckel schließen.
→ Hier finden Sie unsere Holiday-Capsule-Wardrobe-Checkliste zum Download: