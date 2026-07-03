Die Holiday Capsule Wardrobe: 12 Teile, kein Übergepäck + Checkliste zum Download

1. Die weite Leinenhose

Das Rückgrat der ganzen Garderobe. Luftig, unkompliziert, zu allem tragbar – barfuß am Vormittag, mit Sandale und Hemd am Abend. Ein Basisteil, auf dem alles andere aufbaut.

2. Die elegante Bermuda

Kürzer als die Hose, erwachsener als die Shorts. Eine gut geschnittene Bermuda in derselben Farbfamilie deckt heiße Tage ab, ohne beliebig zu wirken. Und mit Bluse wird sie sogar dinner-tauglich.

3. Die Oversized Bluse

Wenn ein Teil unverzichtbar ist, dann dieses. Offen über dem Badeanzug, geknöpft zur Hose, über die Schultern gelegt, wenn die Klimaanlage zu ehrgeizig ist. Die Oversized Bluse ist im Sommer, was der Blazer im Winter ist.

4. Das Seidentop

Ein schlichtes Trägertop in Seide oder Satin. Tagsüber lässig zur Leinenhose, abends unter dem Blazer sofort elegant. Der große Vorteil: Es zieht die Capsule Richtung Abend, ohne ein zusätzliches Teil zu brauchen.

5. Das luftige Tageskleid

Das Teil für die Tage, an denen man nicht nachdenken möchte. Ein leichtes Midikleid, über den Kopf gezogen, fertig. Am Strand über dem Badeanzug, in der Stadt mit flacher Sandale.

6. Das Kleid für den Abend

Ein einziges, chiceres Kleid genügt für jeden Abend, an dem es etwas mehr sein darf. Kein Muster, keine Mühe – das Kleid, das mit einer Sandale und einem Paar Ohrringen sofort angezogen aussieht.

7. Der leichte Blazer

Oder ein Overshirt, ganz nach Geschmack. Etwas, das man über die Schultern werfen kann, wenn die Sonne weg ist und der Abend kühler wird. Legt sich über Kleid, Hemd oder Shirt und macht aus einem Tages- einen Abend-Look.

8. Der feine Strickpullover

Der Sommer hat kühle Momente – am frühen Morgen, auf dem Boot, im überklimatisierten Restaurant. Ein dünner Strick in Baumwolle oder Leinen wiegt fast nichts im Koffer und rettet genau diese Stunden.

9. Der einteilige Badeanzug

Ein gut sitzender Badeanzug ist mehr als Bademode: Mit der Leinenhose oder unter dem offenen Hemd wird er zum Body und trägt durch den ganzen Tag. Ein Teil, zwei Funktionen.

10. Das große Tuch

Das vielleicht unterschätzteste Stück im Koffer. Als Pareo am Strand, als Schal am kühlen Abend, als Decke im Zug, notfalls als Rock oder als Oberteil gebunden. Ein großes, schönes Tuch ist die Antwort auf Situationen, an die man beim Packen nicht gedacht hat.

11. Die flachen Sandalen

Das Paar für den Tag. Bequem genug für Kopfsteinpflaster und lange Spaziergänge, schön genug, um nicht nach Wanderung auszusehen. In einem neutralen Leder passen sie zu jedem der elf anderen Teile. Hier wirklich auf die bequemen, bewerten Sandalen setzen, statt auf neue, ungetragene. Die schmerzhaften Blasen sind es nicht wert.

12. Die Sandale für den Abend

Ein zweites Paar, etwas femininer – eine Absatzsandale oder eine elegante Riemchenvariante. Sie ist der einzige Luxus, den diese Liste sich erlaubt, und der Unterschied zwischen „vom Strand gekommen" und „für den Abend angezogen".